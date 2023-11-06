瀕絕林鵰現蹤 古坑發表繪本

大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物「林鵰」近年現蹤雲林古坑鄉華南村的上空，過往居民以為是老鷹，經生態教育家說明才曉得是難得一見的鳥類，社區為此邀學者帶領調研觀察，昨更發表「黑武士林鵰」繪本；社區專案督導賴雅玫說，盼認識生態、讓保育類野生動物得以永續生存，更歡迎來華南近距離觀察林鵰。

賴雅玫指出，古坑鄉淺山地區的華南國小因山谷的氣流使林鵰容易盤旋，華南村是全台人口最少的村落，人為干擾少、次生林多，因此有生物多樣性以及豐富生態鏈。

賴雅玫5年多前起定居古坑，她說，發現這裡抬頭就能看見老鷹，與街坊鄰居談天時才知是常態，但「生態就在那，大家卻看不懂」，而她胞姊賴雅芬在華南國小任教，專長生態教育，經過一段時間觀察，確認不是一般老鷹，而是展翅可以達到180公分的留鳥林鵰，相當難得。

為了解惑，社區申請農村水保署的計畫，邀請知名猛禽研究學者林文宏引領授課，居民學習到這類留鳥會往淺山地區找食物、棲息甚至繁衍後代，另邀請得過文化部金漫獎、金鼎獎得主周見信共同創作繪本「黑武士林鵰」，描繪野生動物與人類之間細膩的內在互動，保留食物鏈頂層的神聖與威嚴特性，敘事中帶有兒童成長意識。