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鳳頭蒼鷹落難變禿頭 經1年半調養痊癒展翅回家

中央社／ 台東縣4日電

在台東森林公園落難獲救的鳳頭蒼鷹，胸部疑中鉛彈又染疥癬蟎變「禿頭」，經1年半調養傷口已痊癒、羽毛換新，今天野放回家。牠展翅飛出籠外，引起其他小鳥騷動。

今天下午臺灣野灣野生動物保育協會人員，將裝著鳳頭蒼鷹的籠子帶到森林公園，牠雙目炯炯有神，雖然籠門已打開，仍警覺環顧四周，沒有立即往外飛，過片刻，在照顧人員引導下，展翅飛出籠外，停在不遠處的樹梢上。

鳳頭蒼鷹昂首矗立在樹梢，引起附近小鳥騷動，負責野放的野灣公益勸募專員王時瑋說，小鳥看到鳳頭蒼鷹出現，一方面通知其他鳥類，一方面也進入防禦狀況。

不過鳳頭蒼鷹並沒有多做周旋，在樹梢上休息片刻就展翅飛離，消失在視線外。王時瑋說，鳳頭蒼鷹復原的情況很好，成功野放。

這隻鳳頭蒼鷹去年6月在台東市森林公園落難，台東縣政府農業將牠送到臺灣野灣野生動物保育協會附設非營利野生動物醫院搶救，經過1年半調養，今天重返森林公園，台東縣農業處林務科長李志鵬也到場祝福。

野灣環境教育專員詹欣穎說，這隻鳳頭蒼鷹胸口疑似中鉛彈受傷，但發現牠頭很禿，有很厚的頭皮屑，將皮屑刮起送去檢查，原來是感染了疥癬蟎，頭部和腿、腹部羽毛掉光，所以被取了「禿頭」綽號。

為了讓「禿頭」長羽毛，開始凡士林療法，用凡士林悶死疥癬蟎，反覆執行，厚厚凡士林影響毛孔呼吸，於是再將凡士林洗掉，經過頻繁梳洗，「禿頭」的羽毛長出來，評估狀況良好，今天帶牠回家。

野灣表示，治療期間，因調養空間狹小，「禿頭」因緊迫不斷振翅，飛羽磨損嚴重。種種考量下，進入院內專為長期調養設計的籠舍，給了牠適當的活動空間，慢慢訓練受損胸肌。在訓練同時，也等待牠換上新廓羽與飛羽，恢復防水與飛行的能力。

經過1年半調養和換新羽毛，「禿頭」可以停在棲架上的頻率越來越高，也開始展現鳳頭蒼鷹敏捷飛行能力。入秋了，「禿頭」通過防水功能測試，也通過大型練飛籠的飛行訓練，終於在今天野放回家。

鳳頭蒼鷹 森林公園 台東
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