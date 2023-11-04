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黑琵抵台渡冬覓食成群鷺科鳥兒圍繞 布袋濕地候鳥天堂

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
珍稀冬候鳥黑面琵鷺抵台渡冬！宣告賞鳥季登場，中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑琵族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地。圖／蘇家弘提供
珍稀冬候鳥黑面琵鷺抵台渡冬！宣告賞鳥季登場，中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑琵族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地。圖／蘇家弘提供

珍稀冬候鳥黑面琵鷺抵台渡冬！宣告賞鳥季登場，中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑琵族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地，生態觀察家暨攝影師蘇家弘觀察，發現黑琵與鷺絲成群鳥兒共生捕食魚兒生態情景，讓人看了感到療癒，黑琵成群覓食，大小白鷺成群圍繞伺機啄食魚兒。

蘇家弘清晨6點到嘉義各濕地觀察及拍攝記錄，鰲鼓濕地黑面琵鷺分布很廣，3號亭前方樹林裡，3號亭至4號亭之間，5號亭及6號亭之間總共有200隻以上，布袋濕地黑面琵鷺分布很多地方，可能覓食區水域漸漸地乾枯了， 到鄰近收成完魚塭覓食。

蘇家弘說，黑琵別具特色的覓食方法，是用牠招牌的飯匙嘴，翻動池水捕食魚兒，成群白鷺鷥佇立水邊、伺機啄食，黑琵覓食環境，以水位低於20公分的淺水灘為主，牠們直接將嘴喙插入水中，一面行進、一面左右掃動，捕食水中的魚蝦及各類小型無脊椎動物，逗趣吃相遠遠就被認出，觀察時感到療癒。

布袋濕地早期是鹽田，產業變遷2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地，2007年營建署劃定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為西岸重要生態廊道，保育良好成為候鳥天堂，黑面琵鷺在布袋棲地數量創新高，這幾年普查記錄逾千隻，成為愛鳥人士的賞鳥勝地。

黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
黑琵成群覓食，大小白鷺絲成群圍繞伺機啄食魚兒。圖／蘇家弘提供
珍稀冬候鳥黑面琵鷺抵台渡冬！宣告賞鳥季登場，中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑琵族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地。圖／蘇家弘提供
珍稀冬候鳥黑面琵鷺抵台渡冬！宣告賞鳥季登場，中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑琵族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地。圖／蘇家弘提供

黑面琵鷺 賞鳥 嘉義
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