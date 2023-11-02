因地制宜重視動物保護 花蓮縣動保自治條例公布

重視動物保護議題，花蓮縣政府因地制宜訂定「花蓮縣動物保護自治條例」今天制定公布，總計17條文，將與動物保護法相輔相成，期盼持續朝向友善動物、友善環境方向前進。

花蓮縣政府發布訊息表示，針對社會上人犬衝突不斷，縣政府在依法行政之際，也會多加宣導籲請民眾應從「心」出發，善加「管理動物」及「管理自我情緒」，以免造成更多衝突。此次「花蓮動保條例」制定公布，是花蓮縣動物保護工作的一個里程碑，更是一個新進程的開始。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，「花蓮動保條例」自110年3月起草迄今，歷時近2年8個月，其間縣政府納取各方意見，包括議員、學者專家、愛護動物人士、產業代表團體等，多方共同努力後，才有此初步成果。

針對新的規範措施，縣府後續除了加強宣導讓民眾更加瞭解外，也將配合中央正在推動的動物保護法修法後的延續性工作，視需要再作滾動檢討。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，花蓮因行政地理區域狹長廣闊，為強化管理責任，「花蓮動保條例」因地制宜納入包括「土地所有人（或管理人或使用人）應善盡土地管理責任」、「得視需要於適當地點設置相關器具或設備進行誘捕絕育」。以及「檢舉案件進行取締及緊急安置受虐動物，場所所有人（或負責人或管理人）不得規避妨礙或拒絕，必要時，得會同警察人員進入公、私場域進行調查」、「相關單位得檢具計畫書申請補助辦理動物保護防疫」等內容。