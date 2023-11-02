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探頭查敵情！整群土匪麻雀拔走紗窗 網嘆：拆別人家蓋自己窩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友感嘆早上7點多就被窗外麻雀吵醒，走近一看卻發現這群外表可愛的麻雀，瞬間化身成紗窗大盜。圖／取自PTT
一名網友感嘆早上7點多就被窗外麻雀吵醒，走近一看卻發現這群外表可愛的麻雀，瞬間化身成紗窗大盜。圖／取自PTT

現代人居住在都市水泥叢林當中，若看見野生的小動物，對許多人來說是件十分療癒的事情。不過一名網友大吐苦水，他表示一早被窗外鳥鳴聲吵醒，殊不知走近一看卻發現一群麻雀「整隊準備偷紗窗」，讓他嘆道「太X北了吧」，網友見狀紛紛直呼「麻雀可愛可以原諒」、「可愛就是正義」。

一名網友在PTT八卦板發文，他提到早上7點多被窗外嘰嘰喳喳的鳥鳴聲吵醒，走近一看才發現是一群麻雀。這時原本還在吱吱喳喳吵個沒完的麻雀們，突然在窗前整齊列隊，甚至還有一隻負責「探頭觀察敵情」，確認沒有危險後，這群外表可愛的麻雀瞬間化身土匪拆紗窗，原PO提到幾乎整片紗窗都被搬走，大嘆「太X北了吧」、「拆別人家來蓋自己的窩」。

一名網友感嘆早上7點多就被窗外麻雀吵醒，走近一看卻發現這群外表可愛的麻雀，瞬間化身成紗窗大盜。圖／取自PTT
一名網友感嘆早上7點多就被窗外麻雀吵醒，走近一看卻發現這群外表可愛的麻雀，瞬間化身成紗窗大盜。圖／取自PTT

貼文曝光後許多網友紛紛回應，「拆你家蓋我家，相當合理」、「牠有跟你眼神示意了吧」、「現在還有麻雀要珍惜」、「拆紗窗真的X北，我以為現在麻雀已經很少了」、「麻雀可愛可以原諒」、「可愛就是正義」、「超可愛的，但怎麼都那麼瘦」、「終於知道為什麼紗窗會破了」。

此外也有其他鄉民分享自家紗窗被麻雀偷走，他提到雖然只要風吹草動就會嚇跑麻雀，「但隔半個小時又大陣仗回來繼續啃」，最後在窗外裝了小風車和亮片才趕跑麻雀。殊不知隔了一年，家中紗窗又遭麻雀襲擊，他哀嘆只能靠換成整片不鏽鋼紗網才能杜絕後患。

不過，「麻雀偷紗窗」也讓這名網友反思，可能因樹木減少，都市鳥類不得不拆紗窗當作築巢材料。

鄉民分享自家紗窗被麻雀偷走的經歷，雖然風吹草動就會趕跑麻雀，但過了半小時又整群回來繼續偷紗窗。圖／取自PTT
鄉民分享自家紗窗被麻雀偷走的經歷，雖然風吹草動就會趕跑麻雀，但過了半小時又整群回來繼續偷紗窗。圖／取自PTT

麻雀 紗窗 PTT
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