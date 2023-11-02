度冬鸕鶿大軍年嗑30萬尾吳郭魚 基隆鳥會計畫獲綠獎

每年都會來基隆新山水庫過冬的「捕魚高手」鸕鶿大軍，今年又來了，首批部隊有400隻到水庫。每年約有1千隻多隻飛到北北基的基隆河岸「吃大餐」，連吃5個月至少吃掉30萬尾吳郭魚。基隆鳥會的「鸕鶿與公民科學家」生態保育推廣計畫獲得第八屆綠獎，鳥會已計畫將衛星追蹤器裝在鸕鶿身上，了解度冬及返回繁殖區路徑。

由聯華電子主辦的綠獎昨公布，基隆鳥會結合社區及基隆河鸕鶿網的「鸕鶿與公民科學家」生態保育推廣計畫獲得生態保育計畫獎助。理事長沈錦豐指出，基隆市五福社區、汐止禮門的鸕友、基隆河錫口水環境巡守隊及基隆河鸕鶿網網友是計畫的共同執行者。

基隆鳥會表示，五福社區志工一早會在新山水庫通報鸕鶿出外覓食的時間及方向，再由各下游鸕鶿網的朋友們接續觀察及統計，並將資料上傳基隆河鸕鶿網，基隆鳥會鍵入統計表，明年4月鸕鶿北返後發表統計結果。

鸕鶿度冬期間，鳥會將到基隆河附近學校放映｢鸕鶿與公民科學家｣紀錄片並與學生互動，還會到新山水庫、汐止禮門抽水站及松山彩虹橋舉辦賞鸕鶿。

沈錦豐表示，裝設衛星追蹤器將尋求學者協助，希望了解鸕鶿在新山水庫度冬期間的活動訊息，包括出外覓食的路徑、時間及活動區域。由於2000隻鸕鶿在度冬期間將吃掉超過30萬尾外來種吳郭魚，這些訊息將有助於整個淡水河系的生物多樣性資訊的蒐集，也可以思考調整可能干擾鸕鶿移除吳郭魚的外在人為因素。