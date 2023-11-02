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龍崎剛斷奶穿山甲疑遭野狗咬斷尾巴 送屏科大救治

中央社／ 台南2日電

台南市龍崎區牛埔惡地地質公園穿山甲出沒頻繁，10月24日及30日已1死1傷，當地居民昨晚又發現1隻穿山甲尾巴疑遭遊蕩犬咬斷一截，通報後送往屏科大野生動物收容中心救治。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光今天告訴中央社記者，龍崎區居民昨晚在牛埔惡地地質公園發現1隻穿山甲尾巴疑遭野狗咬斷一截，立刻向屏東科大野生動物收容中心通報，野生動物保育研究所助理教授孫敬閔等人趕往救援，將受傷穿山甲送返屏科大救治。

孫敬閔初判，這隻疑遭野狗咬掉一截尾巴的穿山甲，應該才斷奶沒多久，年齡約1歲，可能剛離開媽媽就被野狗攻擊斷尾。

孫敬閔表示，目前淺山地區遊蕩犬狀況非常嚴重，造成穿山甲等野生動物遭犬傷，民眾切勿將不想飼養犬隻隨意放生到野外，飼主也應將狗兒繫上項圈、牽繩。

台南社大環境小組研究助理陳泰豪說，監測顯示，當地近2年來野狗入鏡次數增多，野生動物紀錄影像減少，可能和野狗數量已達群聚問題，導致野生動物棲地受到壓迫有關。

晁瑞光表示，龍崎地質公園周邊生態多樣豐富，生態系統相當完善，市府應儘快完成認養地質公園程序，且重視當地遊蕩犬問題，捕捉結紮移置。

龍崎知名竹編藝術家陳連東10月24日在地質公園發現1隻受傷穿山甲，聯絡孫敬閔暫時安置治療後，10月30日晚間帶回原發現地野放，卻又在附近發現1隻受傷穿山甲，出現全身性感染跡象，沒有骨折，昨天不治。

穿山甲 台南
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