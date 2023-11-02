【動物冷知識】液態貓貓不科學？這處骨頭多出人類近一倍 才能讓身體「拉長再拉長」！
哈囉大家好，我是帽帽！
「貓咪是液態」是一個網路上流傳已久的迷因，因為貓咪身體延展性很強，時常做出各種高難度動作、能屈能伸，可以鑽進小小的紙箱或玻璃瓶，也可以拉長身體做出各種高難度動作！
為什麼貓咪可以柔軟的好像沒骨頭呢？今天我們一起來看看動物的骨頭冷知識！
「貓咪是液態」是一個流傳已久的網路迷因，因為貓咪特別喜歡鑽進狹小的空間，這讓他們有足夠的安全感，所以常常可以看見網路上有鑽進紙箱、玻璃瓶的貓咪，或身體突然不科學的拉很長，這個我們稱為「貓體力學」！
貓咪身體看起來好像沒骨頭，實際上是因為骨頭比我們人類多，才能做出在我們眼中如此不科學的動作！
人類的脊椎有 32～34 個椎骨，且緊密地堆積在一起，幾乎沒有填充物。但貓咪具有52～53個椎骨，他們椎骨之間的間距較寬，中間有較小的額外椎間盤，能提供彈性和緩衝作用，讓貓咪身體有更好的延展性，拉長、彎曲也不會受傷，世界怎麼跟得上貓咪的腳步？՞⸝⸝ᵒ̴̶̷ 𓈞 ᵒ̴̶̷⸝⸝՞
雄性長頸鹿在爭奪地盤或配偶時，會揮動脖子攻擊競爭對手，打架的過程會不斷累積頭部的鈣質沈積物或骨化物，這使得經常打架的長頸鹿頭部會越來越沈重，不過也間接增加他們的攻擊力！
大角羊因為公羊彎曲的大角而得名，母羊也有角，但卻沒有公羊這麼大，並且只是微微的彎曲。雄性大角羊的角重量約14公斤左右，這個重量已經相似於他們的全身骨頭的重量。
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