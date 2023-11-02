石虎棲地南移 雲林現蹤7次

石虎目前僅在苗栗、台中、南投有穩定族群，新竹、彰化、嘉義、台南近年也有零星發現，而雲林4年前發現蹤跡，至今在山區7度現蹤，林業保育署南投分署確認為南投地區石虎往南擴散的重要區域，令人為之興奮。雲縣府表示，配合研議推動瀕危物種生態服務給付、鼓勵農友改善棲地等。

經回溯，1988年曾有新聞記錄古坑鄉發現石虎，暌違30多年，2019年4月6日再度在林內鄉坪頂村發現石虎，2020、2022年分別在林內鄉坪頂村、湖本村及林茂村監測到4次，今年度又於林內鄉坪頂村、古坑鄉新庄村記錄到3次。

林保署南投分署表示，2018年起辦理雲林湖本八色鳥棲息的台灣獼猴族群與人猴衝突調查計畫，架設紅外線自動照相機監測獼猴，隔年意外捕捉到石虎現身畫面。

為了調查研究石虎活動範圍，農業部生物多樣性研究所2021年在南投竹山鎮野放2隻失親幼獸，觀察到石虎沿著清水溪及支流跨到雲林地區。