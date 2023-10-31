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花蓮狗貓躍動園區 增加認養場次

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣狗貓躍動園區2年前啟用，可收容330隻浪犬、20隻浪貓，也提供認養。下月起調整周二至周六為開園時間，增加認養場次，民眾均可至園區參訪及認養，基於服務品質採預約制，讓預約認養時段更有彈性，盼更多園區毛小孩進入家庭。

狗貓躍動園區2021年12月揭幕，位於鳳林鎮林榮里，占地約0.88公頃。原先每周二、四、六上午10時至12時、下午2時至4時，每小時各一場；自11月1日起，調整為周二至周六上午10時至12時、下午2時至4時，每小時各一場。

農業處長陳淑雯表示，過去因新冠疫情，難以全面開放讓民眾預約認養，現今疫情趨緩，為讓民眾有更多參訪動物收容所機會，下月開始增加認養預約時段，希望民眾撥空來園區參訪。

花蓮縣動植物防疫所技正陳奕成說，為讓工作人員有充分時間整理園區、傷病醫療及防疫消毒作業，提升園區收容品質，周日及周一為休園日，如民眾有預約參訪及認養的問題，歡迎撥打洽詢電話03-8421452。

另外，縣府11月將把捕捉流浪動物業務改由動植物防疫所專責，目前有5人負責捕捉業務，下月上路後試行，通報可撥打1999縣民熱線、1959動物保護專線或動防所電話03-8227431通報，呼籲飼主不可棄養，違者將依「動物保護法」裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

認養 疫情 花蓮
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