北市動物園秀保育成果 新雉科珍禽區開幕 新朋友見客

台北市立動物園全新雉科珍禽區今天開幕，從捷克布拉格動物園，引進極度瀕危物種、3對越南鷴將首度亮相，園長諶亦聰表示，未來繼續保育小懶猴、馬來虎、小貓熊和格利威斑馬等瀕危動物，提供更多野生動物安全棲息地，也會積極參與國際保育計畫。

動物園重新規畫新雉科珍禽區，設計挑高7公尺，垂直空間搭配棲地營造，以光臘樹為主的非台灣一級木樹種，貼近自然環境，為鳥類提供更寬敞的生活空間。

自捷克引進的越南鷴，今天將首度在此與遊客相見歡，該區還有台北市鳥台灣藍鵲、瀕危綠簑鴿、維多利亞冠鴿、紫蕉鵑、綠絲冠僧帽鳥、巴拉望孔雀等瀕危珍貴鳥類。

諶亦聰說，透過國際間保育合作交流，動物園引進金剛猩猩、大長臂猿、棉頭狷猴、金頭獅狨、黑冠松鼠猴、黑吼猴、馬來貘、大食蟻獸、非洲野驢、羅地島蛇頸龜及越南鷴等瀕危物種。

這一年來，動物園迎接許多新生動物寶寶，包含小爪水獺四胞胎、歐亞水獺雙胞胎、環尾狐猴雙胞胎、石虎雙胞胎、斑哥羚羊「元宵」、弓角羚羊「杉箖」、穿山甲寶寶「果皮、膏夏」、台灣野山羊「薇寶」、馬來貘「Treeda」、紅猴「瑀安」及棘皮瘤尾守宮、維多利亞冠鴿、黑腳企鵝寶寶等。

動物園長諶亦聰指出，今年充滿濃濃的新生報到氣象，10月園慶即以「誕生、成長、茁壯、飛翔」為意象，舉辦系列活動，第四周安排新開幕的新雉科珍禽區，呈現一系列動物園保育成果。

動物園現正訂定2024至2027年的四年中期計畫，未來打造亞洲旗艦動物園、成為環保及綠色能源的環境教育重鎮為目標。