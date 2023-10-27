周末何處去？台北動物園極度瀕危物種 明天見客

台北市立動物園今年適逢109周年，10月園慶系列活動每周六登場，全新雉科珍禽區明天開幕，從捷克布拉格動物園引進的新朋友3對越南鷴將首度亮相，動物園也透過「2023國際野生動物保育交流成果」手冊，與大家分享動物園迎接的新生動物與國內外保育合作計畫成果。

這一年來，動物園迎接許多新生動物寶寶，包含小爪水獺四胞胎、歐亞水獺雙胞胎、環尾狐猴雙胞胎、石虎雙胞胎、斑哥羚羊「元宵」、弓角羚羊「杉箖」、穿山甲寶寶「果皮、膏夏」、台灣野山羊「薇寶」、馬來貘「Treeda」、紅猴「瑀安」及棘皮瘤尾守宮、維多利亞冠鴿、黑腳企鵝寶寶等。

動物園長諶亦聰指出，今年充滿濃濃的新生報到氣象，10月園慶即以「誕生、成長、茁壯、飛翔」為意象，舉辦系列活動，第四周安排新開幕的新雉科珍禽區，呈現一系列動物園在保育合作工作的成果。

諶亦聰說，透過國際間保育合作交流，動物園引進金剛猩猩、大長臂猿、棉頭狷猴、金頭獅狨、黑冠松鼠猴、黑吼猴、馬來貘、大食蟻獸、非洲野驢、羅地島蛇頸龜及越南鷴等瀕危物種。

動物園重新規劃新雉科珍禽區，設計挑高7公尺，垂直空間搭配棲地營造，以光臘樹為主的非台灣一級木樹種製作棲架，貼近自然環境，為鳥類提供更寬敞的生活空間。明天會有自捷克引進極度瀕危物種的越南鷴，首度在此與遊客相見歡，該區還有台北市鳥台灣藍鵲、綠簑鴿、維多利亞冠鴿、紫蕉鵑、綠絲冠僧帽鳥、巴拉望孔雀等瀕危珍貴鳥類。