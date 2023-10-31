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想養寵物的你真的準備好了嗎？網議飼養前必知6項評估要點大公開！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
想養寵物的你真的準備好了嗎？網議飼養前必知6項評估要點大公開！ 圖片來源/unsplash
想養寵物的你真的準備好了嗎？網議飼養前必知6項評估要點大公開！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「養寵物評估要點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的養寵物評估要點排行。

許多人喜歡飼養寵物來陪伴自己，然而從網上層出不窮的「送養文」就可看出，不少飼主會在實際養了寵物後後悔，或者因各種因素決定將寵物轉手他人，甚至有些惡劣的民眾乾脆直接棄養、任其自生自滅，也引來網友呼籲「養寵物前真的要考慮清楚」；因此本次我們就針對「養寵物評估要點」進行觀測，一起來看看在養寵物前應該思考的要點有哪些吧！


寵物看病花費高「經濟能力」很重要！爭取「同住者」支持自己要先擔起照顧全責

▲ 網友熱議TOP6養寵物評估要點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6養寵物評估要點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「養寵物評估要點」相關話題的討論，發現「經濟能力」受到最多人議論。

雖然普遍而言寵物在日常用品、伙食等等的花費並非特別高昂，但林林總總加起來也是一筆不小的費用，特別是晚年的「醫療費用」，就有網友點出帶寵物看獸醫並沒有健保給付，因此每當寵物身體出狀況需要看病時，往往所費不貲，讓人「壓力山大」。

也有飼主發文提到家中狗狗得到癌症，奉勸「沒有錢真的不要輕易養狗，也許運氣好狗狗順利長大畢業，如果像我們家是癌症要治療的話，大筆支出是跑不掉的」，還補充說明自家狗狗治療的費用總計約「30幾萬」。

留言區就引來許多民眾回覆「如果沒有足夠的經濟可以負擔寶貝們突如其來的意外或生病支出，真的不建議養」、「養狗真的要有多餘的錢再養，不要隨便看狗可愛就養」，提醒民眾養寵物前應將自身經濟狀況納入考量，避免一時衝動後卻發現自己無法負荷照顧寵物的開支。

而「同住者的支持」也是相當重要的評估要點之一。日前就有民眾在討論區發文說道，自己在養狗前沒有事先跟父母溝通過，導致家人對自己的狗很排斥、甚至常常威脅要「把狗送給別人」，引來網友發表不同觀點，有人認為「養狗的錢如果是爸媽給的，瞞著他們養真的不妥」，也有人建議原PO可以認真跟家人談談寵物對自己的重要性，爭取他們的理解和支持。

而另一篇「如何說服家人養狗？」的貼文底下，則有人回覆道「你負責他的吃喝拉撒睡，他們負責玩，就能說服他們了」，指出想要說服同住者支持的話，自己首先必須承擔起照顧的全責，千萬別未經討論就想著要讓同住者一同分攤飼養的責任。

此外，雖然許多人養寵物是想要有個「伴」，但同樣地，寵物也相當需要主人的陪伴。就有不少工作朝九晚六的上班族想要飼養寵物，卻礙於上班時數，無法給予毛孩相對的陪伴，只好放棄飼養寵物的念頭。

網友也呼籲，養寵物最重要的是「負責任的心態」，因為「牠可能只是你的一陣子，你卻是牠的一輩子」，一旦飼養了就該對寵物不離不棄、為自己的決定負責。

你是家中有寵物的「毛爸、毛媽」嗎？或是正在思考該不該飼養寵物呢？在下定決心飼養前，不妨先參考以上網友熱議的評估要點，確認自身條件是否能負擔之後再做決定，好好陪伴寵物度過牠的一生吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「養寵物評估要點」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/17~2023/10/16，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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