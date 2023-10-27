搶救石虎穿山甲！野保團體籲正視遊蕩⽝貓議題 周日上街頭

「2023為野⽣動物⽽⾛」10月29日⽴法院前濟南路登場，活動倡議為「野⽣動物正告急，⽝貓有家不遊蕩」，提出三項具體措施，呼籲政府與各政黨，落實「精進源頭管理」、「採取有效措施以減少遊蕩⽝貓」、「強化民眾保育與動物福利觀念」。

主辦單位「為野⽣動物⽽⾛⾏動聯盟」由台灣各地⼤專院校學⽣⾃主發起，希望以青年世代的⼒量為野⽣動物發聲，獲得眾多回響，⽬前共計有94個團體、735名個⼈以及50餘名專家學者響應。

聯盟表示，根據農業部調查，去年全台遊蕩⽝隻已達16萬隻。今年截至2023年10⽉14⽇⽌，⽣物多樣性研究所野⽣動物急救站的統計顯⽰，野⽣動物遭⽝貓攻擊案件為10年前3倍，趨勢呈曲線上揚 ; 另⼀救傷機構野灣野⽣動物保育協會總結年度救傷狀況，發現因遊蕩⽝貓致傷的野⽣動物死亡率⾼於8成，⾜⾒威脅性。

聯盟表示，包括石虎、穿山甲、山羌等野生動物棲地與遊蕩犬貓多有重疊，因遊蕩犬貓威脅受傷頻繁，數量驟減；台灣仍然被列為狂⽝病疫區，近年野⽣動物感染的案例逐漸向北擴散，當浪⽝與野⽣動物頻繁接觸，現有的狂⽝病疫苗只有⼀定的時效性，恐怕難以保證⽑⼩孩不受疾病侵擾，甚至可能危及⼤眾健康安全。

聯盟說，⻑久以來，台灣已為遊蕩⽝貓問題付出巨⼤的社會與環境成本，野⽣動物與遊蕩⽝貓衝突已加劇到不容忽視，因此不得不在此時⾛上街頭，以「野⽣動物正告急，⽝貓有家不遊蕩」為題，呼籲各界正視遊蕩⽝貓議題、重視野⽣動物保育。