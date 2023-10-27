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黑面琵鷺現蹤 台南沿海1528隻

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
北風吹起秋意濃，黑面琵鷺來台度冬族群數量激增，近日南市鳥調已經來到1528隻。照／台南市生態保育學會提供
北風吹起秋意濃，黑面琵鷺來台度冬族群數量激增，近日南市鳥調已經來到1528隻。照／台南市生態保育學會提供

北風吹起，來台度冬的黑面琵鷺數量也暴增，從9月初首批黑琵飛抵台南七股保護區，國慶日統計台南地區黑琵數量，還只有300隻不到，最新鳥調數量已達1528隻，接下來將迎接高峰期，是否能突破今年初全球普查的2279隻，有待觀察，今年黑琵保育季活動，明天也將在七股正王府登場。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑面琵鷺在每年9月至隔年4到5月來台，今年初全球普查時台灣有4228隻，台南就有2279隻，占5成以上，且連續8年數量突破2000隻，七股、學甲濕地、安南四草等地是主要棲地，且黑琵族群棲息地也逐漸向外擴張，鄰近的嘉義、高雄數量也逐年增加。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐近日在曾文溪口黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地、北門八掌溪口、安南區城西里、四草野生動物保護區等地進行黑琵鳥調，共記錄到1528隻，看到黑琵成群結隊，鳥友都相當興奮。

黃永豐說，近年沿海地區大型光電場增加，改變地貌，像是七股頂山、學甲濕地等主棲地數量略有減少，但黑琵來台度冬的總體數量仍是逐年增加，鳥兒會尋找適合生活的地方遷徙，環境越自然越適合。

黑面琵鷺保育季在明天開幕，推出客製化紀念郵票，也出版「急水溪的學甲濕地」繪本，贈給38所學校及幼兒園，近年來救傷18隻黑琵野放，期待在度冬群中再度找到牠們的身影，保育季還有卡打車逍遙遊賞黑琵、黑面琵鷺保護區巡禮等。

黑面琵鷺 台南 野生動物保護區
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