要來度冬了！台南沿海黑琵1528隻 半個月多逾千隻

中央社／ 台南26日電
黑面琵鷺陸續來台度冬。取自黃偉哲臉書
黑面琵鷺陸續來台度冬。取自黃偉哲臉書

北風吹起秋意濃，台南市生態保育學會最新調查，台南沿海黑面琵鷺1528隻，相較國慶日，半個月來多出1100隻。

台南市生態保育學會昨天調查黑琵數量，台南沿海已有1528隻黑琵度冬，主要分布在曾文溪口黑面琵鷺保護區主棲地、七股頂山賞鳥亭、學甲濕地、北門八掌溪口、安南區城西、四草野生動物保護區等。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天告訴中央社記者，往年抵台度冬黑琵數量，台南約占6成，已連續8年突破2000隻，今年初全球黑琵普查，台南2279隻，顯見台南是黑琵在台最大棲息覓食地，也代表台南棲地優化成果逐漸顯現。

此外，2023黑面琵鷺保育季將於10月28日在台南市七股區正王府廣場開幕，系列活動包括卡打車逍遙遊賞黑琵、黑面琵鷺保護區巡禮、出版黑琵保育季10年有成的客製化紀念郵票及繪本第4輯「急水溪的學甲濕地」、王丁乙剪紙黑琵、李德添黑琵木雕藝術、黑琵皮革創作，親子輕旅行等。

台南 黑面琵鷺 野生動物保護區
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