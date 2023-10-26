要來度冬了！台南沿海黑琵1528隻 半個月多逾千隻

還以為自己看錯了。美國夏威夷一戶人家日前正在度假，搭船觀光時發現海面漂著奇怪的黑色物體。一開始認為只是根漂流木，近看才發現是一頭貨真價實的豬，全家人見狀動起來展開救援行動。

2023-10-27 17:11