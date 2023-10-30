遭愛犬故意抵住門受困廁所！爸爸狂喊：放我出來 白汪裝沒聽到秒變臉露出賤笑

日本有名飼主最近在社群平台推特上分享了一段有趣影片，內容記錄下家中愛犬「調皮逗趣」的一面，居然學會故意抵住廁所門來困住爸爸，就算聽到爸爸的呼喊聲卻也假裝沒聽見，神秘的「一抹微笑」讓人看了都忍不住笑翻。

從抖音用戶＠skyfamily0514上傳的影片中可以看到，大白熊犬「Fam」躺在廁所門前一動也不動，屁股跟腳腳死死的抵住門不讓裡面的爸爸出來，就算聽到爸爸的呼救聲也無動於衷，似乎還露出了一抹神秘微笑，模樣彷彿在說「嘿嘿嘿好好玩唷」。而爸爸最後努力擠出一點門縫，看見罪魁禍首竟是愛犬則忍不住大笑，可愛模樣全被一旁的媽媽就錄下來PO網。

影片被分享到網路上後，累積超過120萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「哈哈哈好賊好可愛」、「就算被關起來卻感覺好幸福喔」、「爸爸感覺快緊張死了哈哈哈」、「好可愛的狗狗」、「有這種狗狗每天生活都不無聊」、「我家阿金也是一個樣子，大型犬都好調皮」、「好有趣的互動呀。」