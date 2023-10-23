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街貓絕育 北市人力不足

聯合報／ 記者王思慧鍾維軒／連線報導
台北市推動TCCP計畫，希望能替街貓絕育，但志工數量逐年降低、絕育數也跟著減少，議員要求北市府改善。本報資料照片
台北市推動TCCP計畫，希望能替街貓絕育，但志工數量逐年降低、絕育數也跟著減少，議員要求北市府改善。本報資料照片

花蓮流浪動物數量雖下降，但七星潭風景區等野外仍常有人犬衝突，縣府下月將捕捉業務改由動植物防疫所專責，現僅有5人負責捕捉業務，下月上路後先試行，若缺人力與經費會再向中央與縣府爭取。另外，台北市今年起擴大執行街貓絕育計畫，但執行人力卻逐年下降，2021年335名志工、今年僅剩257人，絕育數也從3745隻降至1173隻。產發局將重新盤點需求，11月底前擬解方。

花蓮縣動植物防疫所技正陳奕成表示，過去誘捕由各鄉鎮市清潔隊執行，工作量大，現在回歸動防所動植物保護股負責。由民眾通報為主，民眾須具名通報、敘明事實或舉證資料，確認動物有攻擊民眾或對生命財產有明顯威脅，才會捕捉。

捕捉業務依照「TNR」方式，捕捉後結紮並放回原地，選擇放回是因有些動物不適合圈養，習慣野外生活，且花蓮狗貓躍動園區收容空間有限，將持續呼籲不要隨便棄養，領養代替購買。

花蓮縣議員張美慧認為，相關配套與SOP一定要做好，若因人力不足，捕捉動物委外造成捕捉方式不人道等，都會引發疑慮。農業處副處長張仁智表示，若人員與經費不足，會想辦法挹注，也兼顧動物福利。

另外，台北市的街貓照護友善行動方案今年起擴大街貓絕育計畫，但據市府統計，2021年參與街貓絕育的志工為335位、2022年311位、今年257位，減少約23%。2021年街貓絕育數量3745隻、2022年3338隻；今年截至8月底1173隻。

北市議員王欣儀指出，市府每年編列補助絕育預算646萬9千元，但推動時面臨很多瓶頸，包括志工投入減少，獸醫也認為有風險，要求市府提補救之道，如研議獎勵參與志工、補助車馬費等，並宣導民眾參與。

產發局長陳俊安回應，會邀團體、志工及社區討論，重新盤點執行人力，以因應TCCP全區執行計畫，維持街貓絕育水準。

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