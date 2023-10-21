寵物蛇逃家 新北今年已32件

台灣飼養爬蟲類特別是蛇類做寵物的風潮漸盛，但若民眾照顧不慎容易逃脫。新北市動保處統計，今年1月至9月底總計接獲32起寵物蛇逃逸案件。飼主有疏縱責任，可依動保法第31條第1項第9款開罰3千元至1萬5千元罰鍰。

蛇類達人俞維指出，若飼養容器沒有蓋好或留有空隙，蛇類便可從縫隙中鑽出逃跑，餵食前後需注意容器是否有關緊，以免寵物逃跑造成他人困擾。飼主可在容器蓋子上放置重物，避免蛇頂開蓋子逃脫；也需注意自製容器上的換氣孔洞是否過大，並適時汰換使用過久，密合不全的塑膠容器。若寵物蛇逃逸，可優先尋找容器下的縫隙及水源。

動保處表示，寵物鳥、兔、蛇、龜、鼠的基礎飼養指引已公布在動保處官網，飼主應提供妥善飼養環境。根據蛇的生理習性，飼主必須給蛇類寵物盡量開闊的環境，提供足夠的空間滿足爬行、伸展及逐年體積成長的需求。

動保處另提醒，動保法第29條第1項第1款明訂，違反第5條第3項的棄養行為可處3萬以上15萬元以下罰鍰。