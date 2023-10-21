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稀有黃鸝 現蹤高爾夫球場

聯合報／ 記者卜敏正王昭月／高雄報導
高雄市野鳥學會與高雄高爾夫球場合作調查，發現黃鸝現蹤。圖／鳥友楊振榮提供
高雄市野鳥學會與高雄高爾夫球場合作調查，發現黃鸝現蹤。圖／鳥友楊振榮提供

高雄市野鳥學會與高雄高爾夫球場合作進行球場鳥類調查，並在水池種植印度莕菜等水生植物，增加球場食物鏈多樣性、吸引鳥類，鳥會設置猛禽棲架，記錄到台灣竹雞、五色鳥、小彎嘴等台灣特有種，及大冠鷲、領角鴞等13種猛禽，其中二級珍貴稀有保育鳥類黃鸝也現蹤，顯示球場已成為城市生態綠洲。

高雄高爾夫俱樂部副總經理劉厚鵬說，球場為善盡社會責任，去年先辦畫展，提供青年畫家舞台、藝術創作，之後透過鳥會得知球場有珍貴的黃鸝鳥出沒，支持調查鳥類生態、營造更佳的食物鏈，讓鳥類生態更豐富。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，球友打高爾夫球只在球道上，周邊林木、水池多數不受干擾，鳥會也發現，二級珍貴稀有保育鳥類黃鸝，在高雄11個行政區，鳥松區調查數量最多，多數在高雄高爾夫球場調查到，鳥會和球場合作生態環境改善。

林昆海說，在原先空蕩1號水池種植印度莕菜等水生植物，增加食物鏈多樣性，9號水道旁種植輪傘莎草和野薑花，增加景觀和水域變化。球場培草區及13號球道旁架設猛禽棲架，架設自動相機拍攝停棲鳥類，統整至9月紀錄到35科78種鳥類。

林昆海很感謝球場支持生態友善環境，並請鳥會指導員工認識球場鳥類，並將相關訊息與球友互動，球場工作人員成為生態大使，生態保育觀念傳得更廣，讓更多人認同。

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