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貓咪根本破壞王！ 紗窗破洞她嘆幸虧家中有防護 過來人同感：我家的也是

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示家中若有養貓，門窗防護很重要。圖片來源/FB社團「我與街貓的距離」
網友表示家中若有養貓，門窗防護很重要。圖片來源/FB社團「我與街貓的距離

網上許多貓跳樓事件都是源於家中陽台、窗戶沒做防護，或是防護不完善，也有部分養貓人士認為家中有紗窗就好，不用額外做防護，對此，一名網友發出家中貓咪將紗窗破壞出一個大洞的照片，警醒養貓人士，不論有沒有紗窗，一定都要做好防護措施，給予毛小孩安全的生活環境。

原PO在FB社團「我與街貓的距離」發文，表示「貓咪就是什麼都可以破壞的生物」，任何門窗、紗窗、櫃子、冰箱、抽屜都能被打開，而今天看到家中貓咪將紗窗門破壞出一個大洞，讓原PO虛驚一場，直言幸虧陽台、窗戶全都做好了防護措施，不然家中的五隻貓恐陷入跳樓風險，並表示希望那些認為「我家有紗窗不用防護」的人能看到這篇文。

貼文一出，吸引許多愛貓人士回覆，「看到這個畫面，真的我嚇到了！紗窗不等同防護」、「紗窗對貓來說跟紙一樣」、「紗窗不能防護，一撞就倒了」、「是紗窗太爛還是貓太厲害，我家的紗窗也是岌岌可危」、「紗窗只能防蚊子」、「家裡的蚊子都是牠們放進來的」、「防護是一定要做的，看到這個我都好險自己有做防護」、「真的，貓真的很白目，開抽屜、開櫃子什麼都給妳來」。

也有網友分享自身經驗，「我家的白鐵網只是洞變大，還沒有這麼慘」、「我家的貓半夜都打開紗窗跑去陽台玩，玩累了從紗窗跑回來也不關紗窗，害蚊子跑進來」、「我家的貓連廁所氣窗都能跳上去，沒邊緣可以站還是能推開紗窗，很卡的那種紗窗，然後站在外面」、「我家貓是直接給紗窗挖一個大洞，牠們功力很好，挖一個洞不需要太久」。

此外，有經驗的網友建議，「我落地紗門也是，材質再好也難抵擋貓的敏捷反應，唯有鐵窗買鐵架綁緊才能有效保護這些可愛的傻貓」、「我家的紗網都用不銹鋼的，一樣開花。尼龍材質沒兩天就開花，不銹鋼的撐的比較久」、「我現在都去蝦皮買魔鬼氈紗窗貼，材質很厚，而且魔鬼氈緊緊的黏在鋁框邊，我的貓不管多努力的抓都出不去了」、「紗網可以換成白鐵網，10年內應該都會保持完美的狀態」。

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