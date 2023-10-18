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【動物冷知識】嬌小可愛但超兇！世界最致命「黑足貓」 在地人怕爆：能單殺長頸鹿

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

貓科動物是很神奇的動物，養在家裡慵懶可愛，野外則是頂尖的捕食者，甚至可以說貓科動物是食物鏈頂端最成功的獵食者也不為過！

今天來介紹除了我們熟悉的大貓獅子、老虎、獵豹以外，體型較為嬌小可愛的野生貓咪吧！




長頸鹿是陸地上最高的動物，成年長頸鹿有時候遭遇獅子圍攻也能全身而退，但在非洲住民桑人之間卻有傳說，有一種小型貓科動物能夠單獨幹掉一隻長頸鹿，他們就是「黑足貓」！

黑足貓是世界第二小的貓 但他們被譽為「世界最致命的貓」！ 雖然目前無法證實黑足貓是不是真的能夠單獨幹掉一隻長頸鹿，但經過研究發現，黑足貓確實是個狩獵高手，主要以小型脊椎動物如老鼠、鳥類為食，狩獵成功率高達60%，這聽起來還好，但其實已經高於我們所認識的所有貓科動物，兇猛如獅子即使成群結隊圍攻，狩獵成功率也只有18%左右。

黑足貓是夜行性動物，他們一個晚上可以夜行8公里來覓食，每50分鐘就可以獵食一隻脊椎動物，有時候一個晚上能夠獵殺10隻以上的獵物，一整年下來可以獵殺約3000多隻動物，根本是無情的殺戮機器！

一般家貓建議每日餵食量為體重的10%，黑足貓每晚需要250克的食物，即他們體重的六分之一。




雖然卡通總給貓咪愛吃魚的形象，但其實魚不太常出現在不愛碰水的貓科動物中。貓咪愛吃魚可能來自最早馴養貓的古埃及人，因為居住在尼羅河流域主要以魚類為食，所以也用魚類餵食貓咪而導致的形象觀念，雖然偶爾有家貓捕魚的鏡頭，但大多還是靠人類餵食。

但漁貓是個例外！

漁貓顧名思義他們就是捕魚高手，他們吃的東西有75%都是魚，除了魚他們也會吃青蛙、螃蟹、蝦子、水鳥等，簡單來說就是靠水吃水！ 漁貓的毛皮分兩層，靠近皮膚那層非常致密，能防水隔熱，下水時能夠保暖、上岸時容易甩乾，且他們的貓爪之間有半蹼，尾巴粗短，完全就是為水而生的樣子。

若海賊王的主角都變成貓咪，那魚人族就是漁貓了！




沙貓是所有貓科動物裡面，唯一完全生活在沙漠的貓咪。

沙貓主要靠挖掘沙地捕食老鼠、蜥蜴、昆蟲等小動物，也會捕捉毒蛇，因為在沙漠地區食物匱乏，所以總是抓什麼就吃什麼。

沙貓的腳底除了貓掌外，還有一團毛，白天時可以隔熱、晚上保暖，這個毛墊也讓他們在沙漠行走時不易留下掌印，一舉兩得。

野外的貓科動物為了標記領地，打大多將便便直接拉在地上不管，沙貓與家貓一樣大完便便後會用沙子蓋住便便，所以整個沙漠都是沙貓的便便池！


參考連結：123

貓咪 長頸鹿 沙貓
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