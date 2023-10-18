【動物冷知識】嬌小可愛但超兇！世界最致命「黑足貓」 在地人怕爆：能單殺長頸鹿

哈囉大家好，我是帽帽！

貓科動物是很神奇的動物，養在家裡慵懶可愛，野外則是頂尖的捕食者，甚至可以說貓科動物是食物鏈頂端最成功的獵食者也不為過！

今天來介紹除了我們熟悉的大貓獅子、老虎、獵豹以外，體型較為嬌小可愛的野生貓咪吧！









長頸鹿是陸地上最高的動物，成年長頸鹿有時候遭遇獅子圍攻也能全身而退，但在非洲住民桑人之間卻有傳說，有一種小型貓科動物能夠單獨幹掉一隻長頸鹿，他們就是「黑足貓」！

黑足貓是世界第二小的貓 但他們被譽為「世界最致命的貓」！ 雖然目前無法證實黑足貓是不是真的能夠單獨幹掉一隻長頸鹿，但經過研究發現，黑足貓確實是個狩獵高手，主要以小型脊椎動物如老鼠、鳥類為食，狩獵成功率高達60%，這聽起來還好，但其實已經高於我們所認識的所有貓科動物，兇猛如獅子即使成群結隊圍攻，狩獵成功率也只有18%左右。

黑足貓是夜行性動物，他們一個晚上可以夜行8公里來覓食，每50分鐘就可以獵食一隻脊椎動物，有時候一個晚上能夠獵殺10隻以上的獵物，一整年下來可以獵殺約3000多隻動物，根本是無情的殺戮機器！

一般家貓建議每日餵食量為體重的10%，黑足貓每晚需要250克的食物，即他們體重的六分之一。

The black-footed cat is the deadliest wildcat in the world. Though they weigh only 2 - 6 pounds, they take down more prey in a single night than a leopard does in 6 months. pic.twitter.com/7Gh8U2LKdA — Fascinating (@fasc1nate) 2023年7月12日









雖然卡通總給貓咪愛吃魚的形象，但其實魚不太常出現在不愛碰水的貓科動物中。貓咪愛吃魚可能來自最早馴養貓的古埃及人，因為居住在尼羅河流域主要以魚類為食，所以也用魚類餵食貓咪而導致的形象觀念，雖然偶爾有家貓捕魚的鏡頭，但大多還是靠人類餵食。

但漁貓是個例外！

漁貓顧名思義他們就是捕魚高手，他們吃的東西有75%都是魚，除了魚他們也會吃青蛙、螃蟹、蝦子、水鳥等，簡單來說就是靠水吃水！ 漁貓的毛皮分兩層，靠近皮膚那層非常致密，能防水隔熱，下水時能夠保暖、上岸時容易甩乾，且他們的貓爪之間有半蹼，尾巴粗短，完全就是為水而生的樣子。

若海賊王的主角都變成貓咪，那魚人族就是漁貓了！

FISHING CAT (Prionailurus viverrinus) is a medium-sized wild cat of South and Southeast Asia.The fishing cat is the largest of the Prionailurus cats. pic.twitter.com/Ria3vV9RDn — CARNIVORE WORLD (@everyfeline) 2018年8月22日









沙貓是所有貓科動物裡面，唯一完全生活在沙漠的貓咪。

沙貓主要靠挖掘沙地捕食老鼠、蜥蜴、昆蟲等小動物，也會捕捉毒蛇，因為在沙漠地區食物匱乏，所以總是抓什麼就吃什麼。

沙貓的腳底除了貓掌外，還有一團毛，白天時可以隔熱、晚上保暖，這個毛墊也讓他們在沙漠行走時不易留下掌印，一舉兩得。

野外的貓科動物為了標記領地，打大多將便便直接拉在地上不管，沙貓與家貓一樣大完便便後會用沙子蓋住便便，所以整個沙漠都是沙貓的便便池！

Drumroll please! 🥁 We've got a paw-some new resident over at Desert's Edge: Solis the sand cat!



This desert dweller has been settling into his new habitat and is getting more comfortable exploring each day. Pounce on the opportunity to meet him on your next trip! #SandCat pic.twitter.com/dmFOz7RqST — Brookfield Zoo (@brookfield_zoo) 2023年10月11日





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