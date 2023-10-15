「寵物美容中心」怎麼選？網議6大挑選因素給毛孩最好的照顧！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「寵物美容」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的寵物美容中心挑選因素有哪些。

許多家中飼養寵物的民眾都對自己的「毛小孩」百般愛惜呵護，也會定期帶著毛寶貝至美容中心洗澡、修剪毛髮或指甲等，讓牠們能保持乾淨整潔，或者換個新造型。不過，究竟飼主們是如何決定要把寵物送往哪間美容中心的呢？本次我們便針對「寵物美容」相關話題進行觀測，一同來了解寵物美容中心挑選因素排行！

服務人員「態度親切」讓毛孩飼主都滿意 寵物品種、體型不同「美容價格」差很大！ ▲ 網友熱議TOP6寵物美容中心挑選因素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網上針對「寵物美容」相關話題的討論，發現「人員親切度」為飼主們在挑選美容機構時最在意的因素。由於寵物在陌生的環境下通常會表現得特別緊張，此時若有親切的美容師或服務人員能幫忙安撫舒緩牠們的情緒，則較能避免寵物躁動不安造成毛髮修剪效果不佳、甚至產生心裡陰影等。

就有許多網友在相關評論區分享帶家中毛孩進行寵物美容後的感想，提到「裡面的員工很親切，接走的狗狗都是可愛的」、「美容師從頭到尾面帶微笑，讓人感到很親切」、「服務超好又親切，狗寶寶去了都不想回家」，認為態度友善的服務人員除了能給寵物安全感之外，也能讓飼主更放心地將毛寶貝交付到他人手中，省去不少擔憂和煩惱。

而「價格」也是許多人在挑選美容中心時的考量重點。不少相關討論中都有飼主針對「美容價錢」相關問題請益，對此有民眾提及「價格的話會依照體型不同有差」，此外也有不少關於「大美容」、「純洗澡」等不同美容項目的價格討論，引來熱心網友回覆，點出「包月與否」、「體型」、「品種」都是會影響寵物美容價格的關鍵因素，提醒毛爸媽們在將寶貝送往美容中心前，可以先詢問清楚各個服務項目的價格，避免造成不必要的紛爭！

另一方面，「專業工具與洗劑」同樣會影響飼主挑選美容中心的意願。社群上就有飼主相當擔心自家毛孩「皮膚敏感」，若接觸到不適用的洗劑就會造成過敏的症狀，引來許多有相同困擾的民眾回覆討論洗劑問題，甚至有人發問「自己準備洗毛精給寵物美容師洗可以嗎？」，而有網友則建議，對於「洗劑」、「工具」有疑慮的飼主，可以事先確認美容中心所使用的產品為何，再將毛孩送往機構美容。

你也是不折不扣的「貓奴、狗奴」嗎？若家中毛小孩有美容需求，不妨參考以上網友的決策要素，為毛寶貝挑選一個最佳的美容中心吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「寵物美容」相關討論則數。觀測期間：2023/07/06~2023/10/05，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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