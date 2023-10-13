北市動物之家 去年退養率創新高

北市動物之家的認養制度提供飼主30天「猶豫期」，若覺得不適合，可退回認養的寵物。北市議員柳采葳指出，去年退養率創新高達5.73%，且退養理由荒謬，包含「牽不動」、「不會叫」、「個性不合」等，遭外界嘲諷比美式賣場的退貨率還高。對此，北市動保處表示，30天猶豫期是否太久，會再評估。

北市動物之家寵物退養率逐年上升，108年認養犬貓1681件，退養39件，退養率2.32%；去年111年認養1371件，退養53件，退養率5.73%，提升1倍之多，退養平均天數也從108年的8.8天，111年達17.4天。

柳采葳說，方便認養的大門一開，加上北市認養評斷標準只用勾選，導致民眾領養寵物後更容易退養，退養理由包含力氣大家人牽不動、不會叫、個性不合、希望狗可以找到新的主人、沒有時間照顧、貓身心靈不適應等，應該是領養前就必須先評估。

她說，因為有30天猶豫期，民眾覺得反正可以退養，就先帶回家試試看，但認養不該是一時興起，她要求動保處更改制度，未來退養寵物的飼主應予註記，再次領養毛小孩，須經動保處確認意願並安排家訪。

北市動保處長陳英豪表示，30天猶豫期是否過長，會再評估，在認養前也會要求民眾自我評估，若沒有1小時上課證明，會提供動保小教室課程，告訴認養人如何飼養。

陳英豪表示，有時候寵物帶回去的狀況千奇百怪，30天是讓彼此了解，動物也要適應人。

台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰認為，認養前要落實相關教育、詢問家庭其他成員意願，台北市許多領養犬貓福利包含植入晶片、狂犬病疫苗、寵物保險等，多少會造成民眾一時衝動，忽略往後的飼料費等額外花費，種種狀況資訊都要列在動保處相關課程。

何承翰建議動保處統計退養的飼主屬性，包含男女別、同居或獨居、動物是公母、是不是品種犬貓等，具象整理出來，才能聚焦問題核心，他不會特別責難飼主，大家都是為了犬貓能有好的家，但受到環境等外力影響，不希望變成家庭革命或經濟負擔，退養之前要謹慎思考。