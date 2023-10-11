鳥類如何遷徙？宇宙射線干擾飛行 學者：易受2因素影響

偶發的宇宙射線，會讓鳥類更難遷徙？美國有研究近日發現，鳥類的遷徙行為會受到宇宙射線影響，當宇宙射線從太陽等恆星射出，影響到地球磁場時，鳥類會降低在夜間飛行的頻率。主導研究的學者說，生物遷徙容易受天氣、磁場等因素影響，若能有更多研究，可讓人類更了解背後機制。

射線多晚上不敢飛

根據《科學人》報導，密西根大學的研究團隊以23年雀形目鳥類（如林鶯、鶇與雀類等）飛行的雷達資料，還有這23年宇宙射線變化的狀況進行對比，發現只要地球磁場受到與宇宙射線（或是太陽風暴）的影響，使磁場的活躍度增加，鳥類就會降低在夜間飛行的頻率。

《每日郵報》提到，由於過去有研究顯示，鳥類也會用星星作為遷徙時的導航標的，研究團隊也有觀察鳥類被大量雲遮住時的遷徙行為，發現鳥類在秋天會對於宇宙射線對地球磁場的影響，反應會特別敏感。不過此研究只有發現磁場變化與鳥類遷徙的關聯，詳細的因果關係尚未進一步探索。

理解生物遷徙機制

未參與研究的加州大學戴維斯分校動物行為學教授拉蔓佛斯基受訪時表示，她對此並不感到意外，鳥類的遷徙遠比人類想像的還有彈性，而且磁場對於鳥類的作用仍值得人類持續探索；萊斯大學腦神經科學家拉菲得則說，影響鳥類腦部的外部因子很多，他認為很難下結論說就是磁場變化影響鳥類遷徙。

主導研究的密西根大學鳥類學教授溫格則說，由於人體感受不到磁場變化，我們比較少關心磁場變化對生物的影響，但其實對生物而言，若發生磁場風暴（太陽射線爆發），影響可能與人類面對颱風等災害的行為類似，未來若能對相關機制有更多研究，有助於了解影響生物遷徙的各種因素。

太陽風暴是太陽引起的現象，通常與來自太陽黑子活動區的太陽閃焰引起的日冕雲和日冕大量拋射相關聯，強烈的太陽風暴也可能危害在高緯度、高海拔飛行的飛機與載人太空航具。

【更多精采內容，詳見 】