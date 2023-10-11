【動物冷知識】古早捕魚方式大公開！牠一神技「遇誰吸誰」成漁民心頭好

哈囉大家好！我是帽帽！

你知道嗎？在古代沒有現代化捕魚器具時，漁民會訓練其他鳥類或魚類幫忙捕魚唷！

今天我們一起來看看人類與動物們捕魚的冷知識吧！









日本瀨戶內海生產章魚，約在2500年前日本沒有任何高科技捕魚器具，但漁民發現章魚有藏在洞穴裡的習性，就利用燒製而成的陶壺，在壺內放置螃蟹、貝類或小魚為餌，放進水裡藉此捕獲章魚。 當陶壺被漁民從水裡撈起時，章魚受到驚嚇會想往壺內更深處鑽而不是從洞口逃脫，讓漁民手到擒來！

要用力將章魚從罐裡拉出來也是非常困難，但只要撒一點鹽或濃鹽水，章魚就會自己從陶罐裡爬出來了！

這也是寶可夢裡的鐵炮魚進化後會變成章魚桶的原因，其實鐵炮魚是被吃掉了吧🥲









鮣魚又稱吸盤魚，因為他們背上有個吸盤，是成長過程中由背鰭長成的，有遇到什麼吸什麼的習慣，吸附後會隨著宿主四處吃吃喝喝。

鮣魚沒有特別喜好的吸附生存，但真要做比較的話，吸附在鯊魚身上是最合適的，因為鯊魚游速快且食量大，吸到鯊魚直接變成鮣生贏家！

在西印度洋的肯尼亞海域Kiwayu島、東非桑給巴爾島與古巴漁民等，會將魚線穿過鮣魚的尾巴，然後投入大海，利用鮣魚這種遇誰吸誰的特性來捕魚。









鸕鶿捕魚是一種傳統的捕魚法，根據史料紀錄，5世紀秘魯原始居民就使用鸕鶿捕魚。960年，鸕鶿捕魚已經被中國與日本使用，這種捕魚法也有被其他國家使用。

鸕鶿是一種很會游泳的水鳥，可以潛入水中捕魚。漁民訓練鸕鶿捕魚，並將鸕鶿的脖頸繫上草繩，防止鸕鶿捕到魚後馬上吞掉，這種捕魚方法對鸕鶿是極為不友善的，所以現代已經漸漸減少使用，大多不使用繫繩，僅作為表演供觀賞者欣賞。

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