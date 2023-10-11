快訊

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況…隨時可走

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

【動物冷知識】古早捕魚方式大公開！牠一神技「遇誰吸誰」成漁民心頭好

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好！我是帽帽！

你知道嗎？在古代沒有現代化捕魚器具時，漁民會訓練其他鳥類或魚類幫忙捕魚唷！

今天我們一起來看看人類與動物們捕魚的冷知識吧！




日本瀨戶內海生產章魚，約在2500年前日本沒有任何高科技捕魚器具，但漁民發現章魚有藏在洞穴裡的習性，就利用燒製而成的陶壺，在壺內放置螃蟹、貝類或小魚為餌，放進水裡藉此捕獲章魚。 當陶壺被漁民從水裡撈起時，章魚受到驚嚇會想往壺內更深處鑽而不是從洞口逃脫，讓漁民手到擒來！

要用力將章魚從罐裡拉出來也是非常困難，但只要撒一點鹽或濃鹽水，章魚就會自己從陶罐裡爬出來了！

這也是寶可夢裡的鐵炮魚進化後會變成章魚桶的原因，其實鐵炮魚是被吃掉了吧🥲




鮣魚又稱吸盤魚，因為他們背上有個吸盤，是成長過程中由背鰭長成的，有遇到什麼吸什麼的習慣，吸附後會隨著宿主四處吃吃喝喝。

鮣魚沒有特別喜好的吸附生存，但真要做比較的話，吸附在鯊魚身上是最合適的，因為鯊魚游速快且食量大，吸到鯊魚直接變成鮣生贏家！

在西印度洋的肯尼亞海域Kiwayu島、東非桑給巴爾島與古巴漁民等，會將魚線穿過鮣魚的尾巴，然後投入大海，利用鮣魚這種遇誰吸誰的特性來捕魚。




鸕鶿捕魚是一種傳統的捕魚法，根據史料紀錄，5世紀秘魯原始居民就使用鸕鶿捕魚。960年，鸕鶿捕魚已經被中國與日本使用，這種捕魚法也有被其他國家使用。

鸕鶿是一種很會游泳的水鳥，可以潛入水中捕魚。漁民訓練鸕鶿捕魚，並將鸕鶿的脖頸繫上草繩，防止鸕鶿捕到魚後馬上吞掉，這種捕魚方法對鸕鶿是極為不友善的，所以現代已經漸漸減少使用，大多不使用繫繩，僅作為表演供觀賞者欣賞。

參考連結： 123

鸕鶿 章魚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

誤抓150kg超巨靈龜！漁民急剪網放生 隔天捕到10年來最多漁獲他感動：海龜的報恩

烏賊和章魚墨汁怎麼分？水族館貼出「兩幅字」讓人一目瞭然

報答潛水員餵食之恩！鯊魚「帶全家送禮回饋」還對鏡頭露出燦笑超靈性

鯊魚被捕拒絕放生！不想努力硬要留下來「原地狂嗑自助餐」漁民拿牠沒轍

相關新聞

家中沒人「宅配包裹顯示已簽收」他嚇壞！調監視器笑到抽筋：請了2位專業代收員

鬧鬼了？一名男子上網買很多東西，但物流士卻在家裡沒人的時候全部送到家中，本來擔心沒人代領結果一查包裹進度卻顯示「已簽收」，男子嚇壞以為有人亂拿，調閱監視器竟發現自家養的愛犬簡直成精，聽到物流士呼喚一個口令一個動作就領好了2個包裹。

給愛犬吃大餐牠卻鬧絕食！下秒大門「竄出1顆髒毛球」飼主感動哭了：比人還有愛

毛小孩總是懂事到人心疼。一名飼主近日經常給自家愛犬好吃的美食，明明是隻吃貨的狗狗見到美食都不會先大快朵頤，飼主感到好奇便在遠處觀察，這才發現大門底下鑽出一顆頭，近看是一隻瘦弱的流浪貓，狗狗竟把自己碗裡的美食先給貓咪吃，非常有靈性的行為讓飼主相當感動。

【動物冷知識】古早捕魚方式大公開！牠一神技「遇誰吸誰」成漁民心頭好

哈囉大家好！我是帽帽！ 你知道嗎？在古代沒有現代化捕魚器具時，漁民會訓練其他鳥類或魚類幫忙捕魚唷！ 今天我們一起來看看人類與動物們捕魚的冷知識吧！

秋意濃！來台度冬黑琵激增 數量突破200隻

秋意濃， 來台度冬黑面琵鷺琵數量激增，自上月初首先飛抵七股保護區後，最新統計台南地區已有235隻，預估隨著氣溫降低，數量...

「國慶鳥」零星過境鷹迷失望 墾管處估近日爆萬隻大量

入秋後進入遷徒性猛禽過境台灣高峰期，屏東恆春半島是最後休息站，墾管處9月1日起展開秋季猛禽過境調查，到昨天記錄逾18萬隻...

氣候異常促鳥類遷徙！窗殺事件更頻繁 專家建議這樣做

氣候變遷導致鳥類出現異常的大規模遷移，不小心撞上建築物而死亡的「窗殺」事件愈發頻繁！專家指出，大多數鳥類都在夜間遷徙，但隨著都市發展，光汙染狀況愈來愈嚴重，夜間光線常導致鳥類迷失方向，建議建築物應於夜間熄燈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。