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驚見野生蝸牛「聚餐」享用白粥 網科普：牠們連春聯都愛吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現路上有眾多蝸牛正在享用白粥。圖／擷自「路上觀察學院」
一名網友發現路上有眾多蝸牛正在享用白粥。圖／擷自「路上觀察學院

台灣物種多元，若仔細觀察，往往會發現各類生物的有趣現象。日前，有網友走在路上，突然發現一群蝸牛正在「享用白粥」，便拍照上網分享，引起網友們紛紛留言自己看過蝸牛吃過的「食物」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，看見地上有一碗已經打開的白粥，周圍有好多隻大小蝸牛靠在塑膠碗上享用著，讓該名網友感到很新鮮，表示這是第一次看到蝸牛吃白粥。

此文一出，許多網友直呼這個景象相當有趣，「以為是秀珍菇」、「蝸粥簑笠翁」、「小隻的滾下去不就吃到飽」、「法式生螺佐白水穀米飯」。另外，也有網友科普蝸牛為雜食性動物，也就是說，牠們「什麼都吃」，「我記得蝸牛是雜食性」、「上次我家後院的連我放回收的紙箱都啃的坑坑疤疤一個洞一個洞」、「蝸牛是雜食性，包含同伴的屍體也吃，所以晚上聚餐不意外」、「吃粥已經沒什麼了，蝸牛無所不吃，連我家牆壁上貼的春聯都能被吃掉」。

但也有網友指出，這碗白粥應該原本是當地民眾要拿來餵食流浪貓狗，「應該是要餵食貓狗的吧，出於善心不代表就是對的，除了影響原生生態、居民的生命財產安全外，貓狗只有一餐，卻不斷在外受苦受傷，一點都不人道」、「不要再亂餵野狗野貓，這麼愛餵那就帶回家養」、「愛爸愛媽以為自己在餵貓狗，其實也順便餵了蟑螂老鼠蝸牛八哥」。

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