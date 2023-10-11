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氣候異常促鳥類遷徙！窗殺事件更頻繁 專家建議這樣做

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
氣候變遷導致鳥類出現異常的大規模遷移，不小心撞上建築物而死亡的「窗殺」事件愈發頻繁。（Photo by Gledson Neix on Flickr under C.C. License）
氣候變遷導致鳥類出現異常的大規模遷移，不小心撞上建築物而死亡的「窗殺」事件愈發頻繁。（Photo by Gledson Neix on Flickr under C.C. License）

氣候變遷導致鳥類出現異常的大規模遷移，不小心撞上建築物而死亡的「窗殺」事件愈發頻繁！專家指出，大多數鳥類都在夜間遷徙，但隨著都市發展，光汙染狀況愈來愈嚴重，夜間光線常導致鳥類迷失方向，建議建築物應於夜間熄燈。

因為建築物高度與鏡面設計，導致鳥類在飛行過程中，容易意外撞上建築物而身亡，又被稱為「窗殺」。根據統計，美國每年約有數億、南韓則有近千萬隻野鳥因為窗殺而死亡。

鳥類因氣候遷徙

treehugger》更指出，隨著都市發展，「光汙染」的狀況變得更加嚴重，導致它們迷失方向，且有許多鳥類是在晚上遷徙，因為撞上建築物死亡的機率又更高。

康乃爾大學鳥類保育協會科學家羅森柏曾說，許多證據顯示，在美國與加拿大的鳥類數量正大幅減少，包括許多與都市共存的常見鳥類，數量普遍也都在減少。

夜間燈光成幫兇

BBC》指出，專家認為，因為氣候變遷，使得鳥類出現大規模的遷移，加上大多數建物缺乏「鳥類友善」的措施，窗殺事件不斷增加。鳥類保育人士呼籲，建築物晚間應該熄燈，因為明亮的燈光會導致鳥類迷失方向。

美國鳥類保護協會指出，儘管一般住宅殺死野鳥的機會比高樓大廈低得多，但因為一般住宅數量龐大，所以因為野鳥撞上民宅而死亡的案例，也屢見不鮮。協會呼籲，民眾可以在窗戶上貼上花紋作為警示。

保育鳥類的重要性，除了維持生物的多樣性之外，其實鳥類在維持生態系穩定有著龐大的貢獻，不僅能協助眾多植物進行播種，還能進行害蟲防治，鳥類每年在吃到約4億到5億噸的昆蟲，更包括不少對農業有害的害蟲。

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