黑面琵鷺來台度冬數量減 鳥友：地貌改變往鄰近區域遷徙

時序已入秋進入候鳥季，來台度冬的黑面琵鷺陸續報到，每年中秋節及國慶日前後就現身，也被稱是另類「國慶鳥」，台南首批黑琵9月下旬飛抵七股曾文溪口，但主要棲地七股、學甲、北門數量並不多，都是零星出現，有鳥友發現黑琵群聚狀況變少，為覓食白天時會四散各地，少數亞成鳥並未隨著北返，變成另類留鳥，此情形也出現在黑腹燕鷗上。

根據香港觀鳥會今年1月的全球普查數據，黑面琵鷺度冬族群數量已有6603隻，其中在台灣就突破4000隻，南市有2158隻，約占5成多一點，與往年7成在台南發現不同，黑琵族群開始向外發展，最南在高屏溪口，最北甚至在新竹都有黑琵蹤影，而且還有黑琵「落地生根」成了留鳥，並未跟隨大部隊北返。

鳥友黃永豐長期在嘉南沿海地區記錄鳥類生態，他說，台南素有「黑琵第二故鄉」稱號，包括七股黑琵保護區、七股頂山、學甲濕地生態園區、北門雙春、四草野生動物保護區都是賞鳥熱區，但受到氣候及食源影響，黑琵數量開始下降，反而鄰近的嘉義南布袋濕地族群數量明顯增加。

黃永豐說，近年沿海地區大型光電場增加，改變地貌，像是七股頂山、學甲濕地族群數量就比往年少，但黑琵來台度冬的總體數量仍是逐年增加，鳥兒會尋找適合生活的地方遷徙，環境越自然越適合。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，目前來台黑琵還不多，可能是前陣子颱風影響，預計10月底到11月才會進入高峰期；南市農業局表示，黑面琵鷺族群近年來都有遷徙情形，且候鳥季才剛開始，後續仍待觀察，日前也聯合各單位舉行傷鳥救護醫療等演練，發現傷鳥時能以標準流程最快速度處理，降低鳥類傷亡。