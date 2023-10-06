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石虎日 南投見路殺悲劇

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

昨天10月5日是「石虎日」，南投縣草屯鎮新豐路卻傳出石虎遭路殺悲劇，當地民眾發現「斑點特殊的貓」倒在路旁，懷疑是石虎並拍照上傳臉書。南投縣農業處到場後，確認是公石虎成體遭路殺。農業處表示，6月下旬草屯九九峰才疑有石虎路殺，「石虎日」又傳惡耗，讓人難過。石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，粗估數量不到千隻，是瀕危保育類野生動物，分布範圍集中苗栗、南投等地，但石虎會沿溪流河床遷徙，集集、竹山、中寮、草屯、南投市等地，都有現蹤紀錄。南投縣農業處表示，6月26日草屯九九峰附近傳有石虎路殺，民眾發現時拍照，並通報友人協助處理，但後來石虎屍體可能已被撿走埋葬，後續無法進行調查。昨又傳出草屯石虎路殺意外，民眾經過新豐路一家驗車廠時，發現有隻「貓」攤在路旁紅綠燈下，趨近一看發現已死亡，前肢傷口處爬滿螞蟻，而因其斑點特殊，懷疑可能是石虎，拍照上傳臉書社團「草屯人」詢問。不少網友看照片後，都說是石虎，有人通報縣府農業處。農業處表示，從照片辨識是石虎，已將屍體帶走送往農業部生物多樣性研究所；經專家檢查後，確認是公石虎成體，遭路殺死亡。10月5日諧音「石虎」，中央因而制定為「石虎日」。農業處表示，呼籲用路人行車應放慢並注意車前狀況，降低路殺發生；石虎是保育類動物，民眾若發現石虎或疑似屍體，請勿帶回家，應通知農業處，以免觸法。

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