牠夜闖咖啡店淡定與店員對視 網笑翻：是別家派來的偵探！

綜合陸媒報導，近日，中國大陸廣東河源有咖啡店在夜間突然闖入一隻梅花鹿，梅花鹿不僅在店內冷靜「遊覽」，還與店員淡定對視隨後離開。

據悉，事件發生於9月27日夜間。老闆項先生稱，當時店快打烊了，店裡正在搞衛生，是梅花鹿自己跑進來的，現場很多人追著去看它。影片中，一隻梅花鹿突然闖到咖啡店內，看到兩名員工後停下腳步，淡定對視後離開。員工則十分驚訝，拿出手機拍照。

老闆項先生表示，他的店開在大學城附近，且周遭也沒有動物園。他直言「比較驚訝，打掃衛生的時候，突然有個東西看著你」。老闆補充，之後有其他店老闆報警。

新聞一出，不少網友被這逗趣的一幕逗笑，「瑞幸（大陸一咖啡品牌，商標為一頭鹿）的商業偵探」、「梅花鹿：我們瑞幸可把我當吉祥物」、「快給它來一杯醬香拿鐵」、「鹿：哇有人！快跑」、「梅花鹿跑進咖啡店，搞笑程度：10%；店員開口說，瑞幸你來了，搞笑程度：1000000%」、「梅老闆來視察工作了」。

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文章授權轉載自《香港01》