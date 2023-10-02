快訊

獨／「五燈獎」最美主持人摘子宮卵巢 尪目睹過程嚇傻

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牠夜闖咖啡店淡定與店員對視 網笑翻：是別家派來的偵探！

香港01／ 范玉瑩
近日，大陸廣東有一咖啡廳在夜間突然闖入一隻梅花鹿。圖／擷自微博
近日，大陸廣東有一咖啡廳在夜間突然闖入一隻梅花鹿。圖／擷自微博

綜合陸媒報導，近日，中國大陸廣東河源有咖啡店在夜間突然闖入一隻梅花鹿，梅花鹿不僅在店內冷靜「遊覽」，還與店員淡定對視隨後離開。

據悉，事件發生於9月27日夜間。老闆項先生稱，當時店快打烊了，店裡正在搞衛生，是梅花鹿自己跑進來的，現場很多人追著去看它。影片中，一隻梅花鹿突然闖到咖啡店內，看到兩名員工後停下腳步，淡定對視後離開。員工則十分驚訝，拿出手機拍照。

老闆項先生表示，他的店開在大學城附近，且周遭也沒有動物園。他直言「比較驚訝，打掃衛生的時候，突然有個東西看著你」。老闆補充，之後有其他店老闆報警。

新聞一出，不少網友被這逗趣的一幕逗笑，「瑞幸（大陸一咖啡品牌，商標為一頭鹿）的商業偵探」、「梅花鹿：我們瑞幸可把我當吉祥物」、「快給它來一杯醬香拿鐵」、「鹿：哇有人！快跑」、「梅花鹿跑進咖啡店，搞笑程度：10%；店員開口說，瑞幸你來了，搞笑程度：1000000%」、「梅老闆來視察工作了」。

延伸閱讀：

操普通話女西貢水產舖購物趁機3秒偷$500　店主設報警限期促歸還

日本親子好去處｜九州自然動物園 自駕進園 近距離觀賞動物

文章授權轉載自《香港01》

梅花鹿 廣東
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

疫情漂鳥 中醫師移居東海岸在西醫診所賣咖啡

動物園直擊「新品種雪豹柴」！雪山之王頂1顆芝麻口味麵包卷趴趴走 90萬人喊想吃

動物園「重量級大橘」翻毛絨絨肥肚爽睡！無視遊客圍觀0戒心睏死根本虎斑貓

63歲大叔退休接手老舖咖啡店圓夢 未料常客不來了慘賠收攤

相關新聞

牠夜闖咖啡店淡定與店員對視 網笑翻：是別家派來的偵探！

綜合陸媒報道，近日，中國大陸廣東河源有咖啡店在夜間突然闖入一隻梅花鹿，梅花鹿不僅在店內冷靜「遊覽」，還與店員淡定對視隨後離開。

路邊長椅上有巨大漂流木？近看原來是「最萌街友」霸占爆睡！網笑：昨天喝很多喔

外國有時會在路邊看見神奇的野生動物，有路人在南美的厄瓜多共和國捕捉到一隻海獅躺平在公共長椅上呼呼大睡，非常愜意的樣子。

小貓太單純讓男子擼又想找他玩！媽媽急壞「怒甩巴掌」：別靠近陌生人講幾遍了？

西安一名男子在鄉下看到一隻很美的中華雀貓，貓貓直挺挺端莊坐著，盯著原PO看，他大讚很漂亮又很有禮貌的樣子。接著男子又遇見這隻貓的孩子，看起來是出生沒多久的寶寶，男子一番試探後輕鬆擼到牠，幼貓沒什麼警戒心，後來還放鬆到打起呼，是心思單純的小貓咪。

誤抓150kg超巨靈龜！漁民急剪網放生 隔天捕到10年來最多漁獲他感動：海龜的報恩

好心必有好報。一名漁民在海上捕魚時，意外撈到一隻重達150公斤、長達1.6公尺的大海龜，基於環保意識以及自己於心不忍，漁民立刻剪破漁網將其放生，沒想到隔天漁民再度出海捕魚時，竟迎來了大豐收，讓漁民相當感激的說「這是海龜給我帶來的好運」。

空拍機拍到「山谷1顆黑點」！細心巡山員驚覺不對勁 近看竟是失蹤黑汪急救下1命

感謝很多好心人。一名山友帶著全家跟愛犬一起登山，沒想到愛犬竟然不小心從山上跌落，飼主擔心的趕緊聯絡山區搜救隊成員搜救愛犬，眼尖的救難隊成員發現了山上的一個小點就是被卡住的狗狗，在搜救隊的努力不懈下成功把狗狗從鬼門關救回來。

烏龜踏上鐵橋受不了高溫燙腳「突快轉3倍速」火箭爆衝！網傻眼：難怪兔子會輸

烏龜給人的印象就是慢郎中，但遇到特殊情況也能「造甘那飛」。一隻烏龜踏上滾燙的鐵板橋，速度明顯提高了兩三倍快速飛奔過去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。