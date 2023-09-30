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狗狗被放後車廂「差點狗頭鍘」影片瘋傳！司機虐待動物下場慘了
駕車帶寵物外出，要時刻注意安全。網上日前流傳影片，顯示一輛豐田轎車行駛期間，有隻狗狗突然從後車廂鑽出頭來，車程顛簸下後車廂不停開合，狗狗頭部險被夾住，但司機繼續開車。網友紛紛批評「有病嗎？要不要讓你坐後車廂試試」、「虐待動物」、「究竟車主的腦子什麼構造」。
翻查資料，事件於2020年9月傳出，當時愛護動物協會接到多名市民舉報，立即轉介警方。黃大仙警區重案組接手調查後，拘捕59歲楊姓男子，涉嫌「殘酷對待動物」，狗隻無表面傷痕，由相關機構帶走調查。
instagram專頁「車cam特工」日前上載一條影片，片長約20秒，應由小巴乘客拍攝，小巴前方位置有一輛豐田轎車，其後車廂突然冒出一隻狗頭鑽出來，牠應該是被主人放在後車廂內，後車箱掀蓋隨著車程顛簸而上下開合，險夾住狗狗頭部，情況危險。
影片引來網友批評，「有沒有病呀？試下把你放在後車廂？」、「虐待動物」、「擺入後車廂，關起後車廂又牠會悶死，不關起來也危險，隨時牠就跳車了，究竟車主的腦袋什麼構造？」、「告死他啦」。
翻查資料，事件發生於2020年，當年9月初傳出片段後，多名市民向動保團體舉報，憂心會變「狗頭鍘」，動保協會馬上轉介警方跟進。警方指，事發地點位於香港白沙灣漁民新村對開西貢公路，黃大仙警區重案接手調查後，於西貢區拘捕59歲楊姓男子，涉嫌「殘酷對待動物」，涉案狗隻無表面傷痕，交由相關機構帶走調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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