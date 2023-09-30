動物展直擊男童虐待小動物！丟石頭、狠抓拖行 大人未制止
小朋友年少無知，但「他只是個孩子」都不能成為虐待動物理由。網上流傳一支影片，顯示一名男童不但徒手抓住小動物拖行，而且就地取材拾起地下多顆小石擲向牠們，旁邊成年人見狀都沒有阻止。據了解，事件發生在四川成都一間商場的動物展覽，工作人員證實事件，指出收到其他人通知，已經即時制止男童，相信對方隨後丟石頭，擊中豚鼠和小兔，工作人員事後為小動物進行檢查，證實沒有受傷，現已加強巡邏，一旦再發生類似事件，寧願退票要求對方離開。
影片經過剪輯，可見當事男童身穿橙衣黑褲，背著白色包包，雖然有透明玻璃將訪客和小動物分開，多隻小動物被分開至各個小型展覽，男童前往其中一個小型展覽，撿起地下多顆小石，兩度擲向小動物，旁邊有一名成年男子見狀，但沒有阻止。
當男童走到旁邊另一個小型展覽時，彎腰伸手抓住小動物拖行，懷疑有另外兩名小童見到男童丟石頭，於是有樣學樣，一名女子見狀立即上前勸阻。
據了解，現場位於四川成都一間商場的動物展覽，工作人員證實事件發生本年7月4日，收到通知後派員上前制止，但相信工作人員離開後，男童故態復萌，豚鼠和小兔被擊中，事後「把所有動物檢查，沒有受傷」，目前加強巡邏，如果日後再遇到類似情況，首先勸告對方，但如果對方仍然傷害小動物，就會向訪客退票，要求對方立即離開，「不能讓人傷害牠們」。
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文章授權轉載自《香港01》
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