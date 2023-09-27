全台鯨豚擱淺破百 25%死因與人類海上漁業活動有關
新北市八里、金山本月接連發現3隻活體海豚擱淺，1隻糙齒海豚、2隻小抹香鯨，其中2隻後送基隆收容搶救不治，1隻當場人道處置。中華鯨豚協會說，全台擱淺已破百件，10月進高峰期，超過四分之一死亡與「人類海上活動」有關聯，顯示人為海上活動對鯨豚的生存有一定的威脅及影響。
新北市3隻擱淺海豚都沒有機會重回大海，八里7日發現活體糙齒海豚擱淺，在基八斗子救援站收容復健，經過7日的搶救仍死亡，因感染持續加重引發敗血症，胃內解剖發現有菜瓜布。
22日八里另有1隻體長超過3公尺小抹香鯨，送基救援第四天因嚴重肺臟病變死亡，營養不良，身上有被螺旋槳打傷痕跡，但已癒合。金山區中角沙灘前天另有一隻小抹香鯨海豚擱淺，因傷勢嚴重，當場人道處置減輕痛苦，身上有不明傷口。
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，今年至今擱淺已破百件，10月因季節交替是擱淺高峰期。去年全台各鄰海19個縣市，共接獲144隻鯨豚擱淺通報，其中119隻死亡擱淺，25隻活體擱淺。
曾鉦琮說，約50%個體腐爛嚴重無法判斷擱淺原因，歸納可能死因，20到30%死於混獲的漁業活動占最多，其次是10到20%個體自身疾病、5%遭漁船撞擊、2.5%誤食海洋廢棄物。鯨豚擱淺的原因眾多，但近年來海洋汙染日漸嚴重，許多擱淺的鯨豚身上發現海洋廢棄物如漁網、魚線等。
曾鉦琮表示，從相關死亡原因分析可發現有超過四分之一死亡與「人類海上活動」有一定關聯，顯示人為海上活動對鯨豚的生存有一定的影響，主管機關須加強漁業活動之管理，降低沿岸流刺網的使用；船隻高度使用之海域，需做到船舶限速，一方面能減低船擊鯨豚的機率，二來亦可降低背景噪音，減少對鯨豚的干擾。
統計今年上半年有88隻鯨豚擱淺，主要擱淺的物種是露脊鼠海豚34隻，占目前總擱淺數量38.6%為最多，其次為寬吻海豚屬的瓶鼻海豚與印太瓶鼻海豚20隻占22.7%，弗氏海豚6隻，6.8%為第三多擱淺物種；露脊鼠海豚大多擱淺在離島連江縣、金門縣。
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