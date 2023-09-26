女子洗衣遭「不速之客」闖入泡澡 網驚：小心牠媽媽在附近

每年秋季正逢蛇類繁殖期，近日一名女子表示，在洗衣服的時候發現「不速之客」闖入，原來是一條小蛇在洗衣機裡面「泡澡」，引發網友關注。

原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出照片，可以看到這條米棕色的小蛇在洗衣機裡頭，水位高至頭部，還伴隨著洗衣粉的泡沫。原PO表示，自己是準備去曬衣服時，發現洗衣機沒在運轉，結果才發現這隻小蛇，家裡也不住在山區，「請問這隻是什麼蛇？」

米棕色的小蛇在洗衣機裡頭「泡澡」。圖擷自《爆系知識家》

對此，留言紛紛回覆，「天氣太熱會跑去陰暗區域避暑」、「蛇：有點暈」、「如果有毒性，小蛇比大蛇還不會控制毒量喔」、「有小蛇，可能蛇媽在附近，小心」。也有內行網友指出這是「王錦蛇（臭青母）」的幼蛇，無毒，但該品種是無毒蛇中攻擊性較強的。目前原PO已將小蛇放生。

另外也有網友分享恐怖經驗，「我家也抓過一條雨傘節，大約小指粗，30公分長。那回兒子腳盤指頭骨折，穿著固定板鞋，在沙發上弄他的工藝品，突然瞄到地上繩子會動，仔細看後，用固定板踩住，說有雨傘節，我趕緊去拿掃把畚斗垃圾袋，掃進去後送消防隊，隊員還問有沒有被咬傷，蛇雖然還小但毒性一樣強。好在沒事，虛驚一場」。