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生態熱區傳撲殺遊蕩犬 苗栗：收容送養

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣動物保護防疫所強調生態熱區移除遊蕩犬，捕捉、收容、不回置，並不是撲殺。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所強調生態熱區移除遊蕩犬，捕捉、收容、不回置，並不是撲殺。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣3鎮23里列入農業部生態熱區移除遊蕩犬計畫範圍，近來網路傳出收容所開始變相撲殺犬隻，引發熱議，苗栗縣動物保護防疫所緊急澄清是熱區捕捉、收容、不回置，移除遊蕩犬並非撲殺。

台灣2017年2月起公立動物收容所施行零撲殺，根關農業部資料，全國有近16萬隻遊蕩犬，前年100隻石虎、穿山甲、山羌及白鼻心等野生動物遭攻擊，畫設生態敏感熱區移除遊蕩犬，首波苗栗縣3鎮23里畫入。

苗栗生態熱區包括後龍鎮南港及中和里，通霄鎮白東、白西、內島、新埔、福龍、通灣、福源、烏眉、內湖、平安、通西、平元、楓樹及通東里，卓蘭鎮苗豐、上新、內灣、新厝、中街、新榮及老庄里。

動防所指出，熱區移除遊蕩犬是捕捉後，收容不回置，給予認領養送養，並增加收容空間與量能，苗栗縣動物保護教育園區可收容235隻犬、120隻貓，目前147隻犬、77隻貓，尚有空間；另評估動保團體代養收容可能性，增建開放式犬隻收容空間及多元送養行銷。

「遊蕩犬移除並非撲殺。」動防所說，動保法規定收容動物經獸醫師檢查，患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生或其他緊急狀況，影響人畜健康或公共安全，才符合法定人道處理條件，且經人道處理小組委員簽章同意才能執行。

苗栗縣 獸醫師 農業部
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