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小霸王黑鳶K9 現身基港

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
綠豆眼K9今年3歲，小時候看起來體弱，但從牠追逐同伴的狠勁，已成基隆港小霸王。圖／沈錦豐提供
綠豆眼K9今年3歲，小時候看起來體弱，但從牠追逐同伴的狠勁，已成基隆港小霸王。圖／沈錦豐提供

基隆鳥會理事長沈錦豐最近在基隆港記錄到腳環配戴編號K9的黑鳶，背後有段感人勵志求生的故事，「綠豆眼」K9的母親就是3年前受傷獲救的獨眼「大眼仔」，大眼仔野放後奮鬥求生，有了下一代；綠豆眼今年3歲，小時候體弱，但從牠追逐同伴的狠勁，已成基隆港小霸王，讓鳥界相當欣慰。

K9的母親「大眼仔」黑鳶，不明原因，2020年9月墜落在台北市北投區公寓頂樓。沈錦豐說，當時由台北市動保處送台灣猛禽研究會經過獸醫師救治後 ，其中一側眼睛視力仍然受損。

救治1個多月後「大眼仔」被野放，並戴上GPS發報器，野放後主要在三峽大漢溪與三峽河一帶活動，沈錦豐表示，2021年在新店山區被發現配對繁殖，牠生下的兩隻幼鳥分別配戴紅色K9和L0的腳環順利離巢。

沈錦豐說，當時K9綠豆眼小時候較瘦小，但由多次在基隆港被發現來判斷， 健康狀況還不錯，三齡就已經有基隆港海霸王的架勢，希望每年都可以看到牠霸氣的帥勁。記錄到K9的意義重大，是傷鳥大眼仔奮鬥求生的故事，牠不只活了下來，還有了下一代，成為每天在基隆港邊盤遊飛翔的黑鳶群的一員。

台灣猛禽研究會說，黑鳶食性特殊，經常取食病弱、死亡的動物或撿拾市場棄置的內臟碎肉，視覺傷殘的猛禽在野外生存不容易，因此追蹤野放後的行蹤了解活動模式與生存的狀況。

基隆港 野放 獸醫師
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