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通報台灣黑熊出沒 六龜區蜂農獲獎金
高雄六龜蜂農通報置放山區蜂箱的數片蜂巢被取食，據現場排遺懷疑台灣黑熊出沒，林業及自然保育署屏東分署會同屏科大架設紅外線照相機，拍到黑熊翻倒蜂箱，叼著蜂巢片跑到上坡處大快朵頤，成為台灣黑熊生態服務給付首宗高雄通報案，可獲通報獎金3000元，但無法獲損害賠償。
林業署屏東分署9月20日傍晚接獲黑熊協會轉知，六龜新開山區疑有黑熊，屏東分署連夜派員勘查並架設紅外線自動照相機監測，隔天會同屏東科技大學吳幸如老師團隊，從畫面發現偷吃蜂蜜的是成年公熊。
這是台灣黑熊生態服務給付方案後高雄首宗通報，可獲通報獎金，但因蜂農未經申請即私自在國有林班地放蜂箱，不符給付條件，無法獲補償。林業署屏東分署提醒蜂農在國有林區牧蜂，應透過養蜂協會或合作社申請放置蜂箱，或與國有林地承租人合作申請林下養蜂，碰上黑熊滋擾，才更有保障。
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