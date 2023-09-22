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壽山動物園估10月迎第100萬名遊客 贈機票好禮

中央社／ 高雄22日電
高雄市觀光局22日表示，壽山動物園2022年底重新開園至今，已逾95萬人次到訪，預計10月可迎來第100萬名遊客。（高雄市觀光局提供）
高雄市觀光局22日表示，壽山動物園2022年底重新開園至今，已逾95萬人次到訪，預計10月可迎來第100萬名遊客。（高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局今天指出，壽山動物園整修後重新開園至今，已逾95萬人次到訪，估10月可迎來第100萬名遊客，此遊客可獲免費暢玩動物園1年、搭高雄熱氣球及日本來回機票等禮物。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，7、8月適逢暑假國旅旺季，加上旅客穩定回流，壽山動物園7月參觀人次逾8萬8000人，8月雖在雨季影響下仍有逾8萬人次到訪，相較改造前的民國109年同期倍增成長。

觀光局指出，壽山動物園經改造整修，去年12月重新開園至今，已超過95萬人次到訪，預計10月初可迎來第100萬名遊客。

園方向中央社記者表示，改造前的動物園每年約6、70萬人次到訪，這也是壽山動物園首次於1年內破百萬人次。

觀光局指出，動物園參觀人數將突破百萬，屆時第100萬名遊客將由高雄觀光大使「高雄熊」與壽Q家族玩偶共同迎接外，還可獲動物園專屬福袋、免費暢玩動物園1整年、高雄熱氣球搭乘券及飛往日本熊本來回機票等禮物。

觀光局表示，改造後的動物園包括將動物從舊式籠舍展場移至較開放空間、在不侵擾動物狀態下可近距離觀察的廊道、友善老弱親子的無障礙空橋，以及改建原黑猩猩獸舍的光室咖啡等，讓動物保育及生命教育意涵體現在各空間與展場。

此外，園方舉辦10大動物明星票選活動，吸引約8000名遊客參與，最終由狐獴拔得頭籌，而台灣獼猴、白老虎、台灣黑熊、台灣梅花鹿、水豚、非洲獅、非洲象、孔雀及孟加拉虎等動物也在10大動物明星之列。

壽山動物園指出，歡迎爭取第100萬名遊客的殊榮，中秋及國慶連假將至，因停車空間有限，建議遊客搭乘大眾運輸到園，民眾可搭乘56號公車或於高雄捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園。

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