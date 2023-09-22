違法私養綠蠵龜、擱淺玳瑁 白沙灣野放大海「回家了」

新北市動保處日前會同中華鯨豚協會、交通部觀光局北觀處及老梅實驗小學老師，在新北市石門白沙灣海水浴場，將先前查獲違法私養的綠蠵龜，及擱淺於金山海岸的玳瑁，野放重回大海的懷抱。志工都依依不捨說「回家了」。

中華鯨豚協會表示，綠蠵龜是今年5月接獲海洋委員會海洋保育署通報，林姓民眾非法飼養於貢寮區馬崗一處水產工廠內，動保處會同警政處保七總隊刑事警察大隊、鯨豚協會人員前往現場查緝，依野生動物保育法將林男移送法辦。

這隻綠蠵龜因背甲覆蓋大量海藻與人為長期飼養引發營養不均，不符合就地野放標準，因此送至鯨豚協會海龜救傷站執行檢傷及復健工作。理學檢查下動物疑似患有肺炎，但外觀、體態與血檢無異常，收容後2個月後個體活動力與食慾良好，已達野放標準。

另一隻擱淺於金山海岸的玳瑁，取名米線，被發現時活動力良好，但背甲有少量附著物且纏網擔心嗆水造成呼吸道感染，帶回進一步檢查，血檢也無異常，在X光下發現疑似線性異物在消化道中，經過多日觀察及追蹤，確認這些線性異物並未堵塞腸道，收容後1個月也有不斷地排線，近期以X光確認並無再發現線性異物，且個體活動力與食慾良好。

綠蠵龜及玳瑁均屬一級瀕臨絕種保育類野生動物，動保處在北海岸設置49處鯨豚海龜救援站，訓練新北藍海先鋒隊，進行專業擱淺動物救援任務。

綠蠵龜及玳瑁經收容、養傷及復健已逐漸恢復健康，經三次檢驗評估終於達可野放標準。

新北市政府動保處表示，民眾若是在海岸邊發現擱淺的鯨豚、海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，動保處將通報救援團隊。違法獵捕海龜，依野生動物保育法最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科100萬元罰金。