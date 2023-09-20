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【動物冷知識】當海洋生物也有壓力？鯨魚苦惱現身：壓力愈大耳垢愈多

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

當你壓力過大時，會如何紓解壓力呢？會直接憤怒大吼、暴飲暴食或自己躲在角落哭哭呢？

今天我們一起來看看動物壓力山大的冷知識吧！




無尾熊的尾巴短小…

沒錯！雖然叫無尾熊，但他們是有尾巴的！

無尾熊的尾巴短小，所以不像其他動物可以靠尾巴表達情緒。不過他們有大大的耳朵，除了聽覺敏銳及幫助散熱外，他們心情不好的時候，也會大力煽動耳朵，警告其他人不要惹我！發情時也會顫抖耳朵表示自己很興奮，是不是很可愛呢( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ ）




皮質醇是身體內分泌激素，又稱為「壓力荷爾蒙」，是身體調節壓力的一種機制。 適量分泌一些皮質醇，對於身體調節壓力是很好的，但分泌太多皮質醇也會讓身體出狀況，小至亢奮、失眠，大至思覺失調、高血壓、糖尿病等。

鯨魚的耳垢殘留有皮質醇，而且鯨魚挖不到自己的耳屎，所以耳垢經年累月，就像地層一樣堆疊，忠實紀錄鯨魚各種時期經歷的壓力。

研究鯨魚的壓力，能讓我們能夠找出海洋壓力來源，更好的保護地球生態。- ̗̀ ( ˶'ᵕ'˶) ̖́-




科羅拉多格紋鞭尾蜥蜴是美國科羅拉多州的特別關注物種，並被美軍視為瀕危物種。

由於這些蜥蜴的棲息地涵蓋美國陸軍卡森堡軍事基地，因為軍演噪音讓他們壓力山大，所以他們會暴飲暴食來紓解壓力，跟我們真像！(˶ᐢᗜᐢ˶)

咦？你不會嗎？(´•ω•̥`)

參考連結：123

鯨魚 無尾熊
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