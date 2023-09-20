基隆港迎嬌客 上千黃頭鷺盤旋

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，有如無人機空中展演，畫面令人驚嘆。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，黃頭鷺可能照著「祖先」的路徑南遷度冬，但基隆港域已從濕地變商港，找不到落腳處才會盤旋，有時1、2個小時才離開，如此消耗體力，對牠們來說不是好事。

北半球冬季即將到來，基隆港上空最近出現從較高緯度地區往南遷徙的候鳥。過去常見的雁科鳥類，通常都是一路往南飛去，但現在這群鷺科候鳥，卻會在基隆港內港上空盤旋，讓市民看了嘖嘖稱奇。

沈錦豐說，現在往南遷徙的鷺科候鳥以黃頭鷺為主，但鷺科遷徙常會混群，裡頭也會有小白鷺、中白鷺或大白鷺。

黃頭鷺南遷為何會像無人機般，在基隆港上空展演？沈錦豐說，黃頭鷺南遷途中，看到海灣飛進來很合理，但基隆港終究不是適合牠們生態的區域，基隆港環境變化大，早年港域是濕地，當時黃頭鷺南遷，棲息覓食很合理，如今已變為商港，可能是找不到適合的棲地，才會出現盤旋行為。