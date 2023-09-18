翡翠水庫40種蜻蜓棲息 保育類無霸勾蜓也現蹤

蜻蜓為水域環境水質好壞的生物指標，台北翡翠水庫管理局長林裕益今天指出，全台蜻蜓種類達161種，翡翠水庫就有40種、約占1/4，還可見大體型的稀有保育類「無霸勾蜓」。

翡管局今天透過新聞稿表示，翡翠水庫啟用營運迄今已37年之久，為保育水庫生態環境，長期聘請專家學者調查研究水庫工程環境的生態棲息變化情形。

林裕益指出，翡翠水庫過去曾針對庫區內的哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、蝴蝶、螢火蟲和蜻蜓等物種，調查研究其生態環境。其中，最高度依賴水質潔淨程度的是蜻蜓，其種類數量也是佐證水庫周邊水域環境優劣的指標。

根據學者調查資料顯示，全台分布蜻蜓的種類約161種，翡翠水庫調查記錄到的有40種，占全台蜻蜓種類約1/4，可見水庫水域環境吸引多樣蜻蜓棲息。

翡管局經營管理科長梁逸帆補充說明，翡翠水庫眾多蜻蜓種類中，就屬「無霸勾蜓」為體型最大者，同時也是台灣唯一稀有保育類蜻蜓，特別偏好棲息山區潔淨的溪流水域環境。

同時，「無霸勾蜓」雄蟲會來回飛行巡守棲息領域；有別於其他蜻蜓的採水面點水，或停棲在水邊植物的枝葉枯木，或泥地產卵等現象。

梁逸帆提到，水庫還有極其珍貴的「樹穴蜻蜓」，為全台唯一棲息森林環境的蜻蜓，過去曾被世界自然保育聯盟（IUCN）列為瀕臨滅絕的物種，「樹穴蜻蜓」產卵於森林積水樹洞內，在翡翠水庫辦公區及大壩附近常可發現其蹤跡。

翡管局技正高儷瑛解釋說，「蜻蜓目」昆蟲可分為蜻蜓、豆娘2大族群，生命史歷經卵、稚蟲、成蟲3個階段，稚蟲階段多棲息於淡水中，捕食小型水生昆蟲、蝌蚪或小魚維生，可維持水庫水域的生態平衡，羽化成蜻蜓或豆娘後，則以捕食蚊蚋、蠅、蜂、蝶、蛾等昆蟲為主。

翡管局表示，水庫的生態保育為水資源保護好壞的重要指標，現在全球氣候變遷劇烈，更須加以重視，且有利水庫管理技術的提升，未來將不斷強化各項生態保育工作，營造優質永續水庫。