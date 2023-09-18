被迫穿裙子、6成肢體傷害 社群媒體出現上千件「寵物獼猴虐待」

今天發布的一份最新國際報告指出，社群媒體內容中有許多作為寵物飼養的獼猴，正承受龐大的肢體與精神、心裡上的虐待；這是一種動物虐待行為，社群媒體平台卻沒有阻止錯誤內容的散播，甚至助長這種行為。

20個動物保護團體組成的國際聯盟「反對社群媒體虐待動物聯盟Social Media Animal Cruelty Coalition（SMACC）」進行研究，共同撰寫《你看不見的殘酷：社群媒體內容中的寵物獼猴虐待》報告，記錄了網路內容創作者在Facebook和YouTube等社群媒體網站，公開虐待猴子的證據。

報告稱，2021年9月至2023年3月間，SMACC從Facebook、Instagram、TikTok和YouTube上，記錄了1226件獼猴當作寵物飼養展示於眾的內容，這些內容涵蓋「看似無害」的飼養行為，以及對獼猴施以暴力折磨的畫面，總瀏覽量超過120億次。

研究發現，13%的內容涉及蓄意的精神與心理折磨：故意驚嚇、戲弄和不給予獼猴食物，讓動物感受到恐懼和痛苦。12%的內容顯示獼猴遭受肢體上的惡意折磨，包括毆打、活活燒死、截肢，甚至有許多獼猴最終遭凌虐至死。令人震驚的是，60%的內容顯示寵物獼猴直接受到肢體傷害。

寵物獼猴內容 以臉書佔6成最多

進行分析時，這些內容總共被瀏覽了12,054,378,907次，擁有最多寵物獼猴相關內容的前三個平台是Facebook（60%）、YouTube（24%）和TikTok（13%）。

SMACC首席專員布萊恩（Nicola O’Brien）說，社群媒體公司提供平台，讓這種動物虐待行為廣泛散播，因此他們在動物保護議題上有重大的責任與角色。這些公司有能力透過內部政策及加強人工和自動審核機制，來限制數十萬剝削和虐待獼猴的內容。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，在台灣，台灣防止虐待動物協會曾與其他動保組織調查了100多起違法私養獼猴的案件，並在2022年發佈了相關研究報告，農業部於同年公告，全面禁止將獼猴作為寵物飼養。

雖然台灣已有飼養禁令，但目前法律針對社群媒體平台毫無規範；網路是無國界的，台灣民眾仍有機會看到這類影片，動保團體希望民眾了解這些影片背後的殘忍真相，不要與這類貼文互動。

主人讓獼猴穿裙子和尿布 創造獵奇內容

在社群媒體，猴子遭關在家中、穿上衣服和尿布的影片很受歡迎，有些瀏覽量高達數百萬次，有許多網友留言表示很「可愛」和「娛樂性」。這種對待獼猴（通常是嬰猴）的方式，會造成動物長期的生理和心理傷害。給獼猴穿裙子和鞋子其實會讓牠們感到不適，也會限制牠們的自然行動。

在YouTube，一部點擊率高達400萬次的影片，顯示一隻猴子穿著有領襯衫、長褲、鞋子和背包。當猴子走路的時候顯然很吃力，腳拖地行走、身體歪斜。影片稱這是這隻猴子「上學的第一天」。多數影片看到的都是嬰猴、幼猴，這些獼猴通常在很小的時候，就會從父母身邊強行帶走，以便賣到寵物市場。

這種母性和社會剝奪行為，會造成嚴重的精神問題和心理傷害，長期的壓力也會導致行為問題的產生。獼猴可能出現「刻板行為」，例如搖晃、來回踱步和過度的理毛。在社群媒體的內容中，經常可以看到嬰猴在吸自己的手指，這是動物幫助自己調適分離和失去親人的一種「應對機制」（coping mechanism）。

按讚和分享獼猴內容 觀眾無意中成幫兇

將靈長類作為寵物時，營養不良的狀況很常見，有許多圈養的靈長類，由於飲食不適當而患上糖尿病。飽受限制的環境，也會影響其身體健康，可能增加挫折感和攻擊性。當寵物猴長大後，牠們會變得難以控制，甚至傷害主人。

獼猴的某些行為，可能遭到觀眾誤解為是正向的表現，但實際上動物正處於痛苦之中。例如，看到獼猴微笑或張嘴大笑時，這些其實是高度警戒、恐懼和準備攻擊的表現。SMACC表示：將獼猴作為寵物飼養本身就是一種虐待動物的行為，牠們不像狗或貓是馴化的物種，而是野生動物，在人類圈養環境下，其需求無法滿足。

SMACC警告，透過按讚、留言和分享這些內容，觀眾無意中就成為了幫兇。隨著互動率增加，受歡迎的內容會自動得到平台進一步的推播，從而激勵內容創作者，創作更多相同的內容。有些人甚至可以因為內容而賺到錢。