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百年未見旱象！濁水溪也曾斷流乾涸 魚屍遍野、鳥獸逃散

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
濁水溪出海口廣大紅樹林帶來生機，卻影響旱招潮蟹棲息，雲林縣府決定移除。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口廣大紅樹林帶來生機，卻影響旱招潮蟹棲息，雲林縣府決定移除。記者蔡維斌／翻攝

極端氣候下，不只東部出現斷流，近年西部濁水溪也曾出現河道乾涸見底的現象，魚屍遍野、鳥獸逃散，當地民眾說這是百年未見旱象，對河川生態也帶來衝擊，所幸靠近出海口的麥寮地區保育人士發動護魚，同時藉機撲殺外來魚種，成功保育，但面對極端氣候仍呼籲政府未來要善加開發伏流水。

2021年5月全台籠罩半世紀來最嚴重乾旱，濁水溪從雲林縣二崙鄉自強大橋以西的下游段，出現河道乾涸見底的窘態，回顧當時旱象，二崙鄉鐘姓老農說，在濁水溪河床區耕作4、50年，不曾見過這麼大一條河全都乾涸，還持續1個多月，沒水灌溉被迫休耕，實在真慘。

長期來投入濁水溪生態保育的麥寮鄉民代表吳明宜也說，當時濁水溪河床乾涸，魚屍遍野、鳥獸逃散，他們發動護魚行動，幸好河床區地底伏流水豐沛，高灘地鑿有37口深井，水流清澈，保育團體動員把大量魚群引入高灘地水池，才保魚類幸免於難，同時藉機清除琵琶鼠魚等外來魚種，算是一次成功的保育行動。

吳明宜說，多年來官民合作推動河川保育，中央更以「經費無上限」綠化除沙，已見成效，目前生態盎然，野鳥團體調查，每年吸引逾2萬隻候鳥群聚，更有大冠鷲、燕鴴、黑翅鳶等，目前也有146隻黑面琵鷺棲息，甚至出現世界瀕危物種東方白鸛，4河局還建造8公尺高的「巢塔」，已吸引6隻東方白鸛留棲於此。

此外，濁水溪河口更是國內最大的旱招潮蟹棲地，但最近專家發現河口灘地受大量外來的紅樹林侵襲出現泥化，不利於蟹居，雲林縣府也與台塑合作將進行移除，以維護旱招潮蟹生態環境。

吳明宜說，濁水溪早年生態豐富，鳥兔群居，還曾出現石虎、白鼻心，更有瀕危植物苦檻藍，雖說上游集集攔河堰改變濁水溪的河川生態，但事在人為，只要用心維護，生態還是會回來，只是大旱斷流的天災，必須預早防範，以實際經驗，河岸伏流水廣為開發，方可救生態於危難，才是長遠之計。

「沒水沙就來，這是一定的」，崙背鄉長李泓儀說，過去吃飯攪沙是季風期的日常，這兩年經過4河局大力治沙，風飛沙從原本100多天降至目前約1天，成效明顯改善，可見河床植栽綠化對定沙甚至生態維護有一定效果。

但對水源維護，他認為，為避免旱季乾涸迫使農業休耕重演，可在沿岸大量開發滯洪池或伏流水來「養水」，同時藉由治沙工程打造生態浮覆灘地，既可養水又可保育。

濁水溪的伏流豐沛，靠近堤岸的高灘地仍可見多處水池，成大旱來時濁水溪魚類的護命寶地。記者蔡維斌／攝影
濁水溪的伏流豐沛，靠近堤岸的高灘地仍可見多處水池，成大旱來時濁水溪魚類的護命寶地。記者蔡維斌／攝影
濁水溪下游整治2年多，生態復甦，冬季萬鳥群飛，瀕危物種東方白鸛現蹤。圖／吳明宜提供
濁水溪下游整治2年多，生態復甦，冬季萬鳥群飛，瀕危物種東方白鸛現蹤。圖／吳明宜提供
保育團體統計有146隻黑面琵鷺棲息於濁水溪下游。圖／吳明宜提供
保育團體統計有146隻黑面琵鷺棲息於濁水溪下游。圖／吳明宜提供
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／攝影
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／攝影
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，靠近內陸的河岸也可見小河流，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／翻攝
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，靠近內陸的河岸也可見小河流，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口是國內最大的旱招潮蟹棲息地，雲林縣府決定推動保育。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口是國內最大的旱招潮蟹棲息地，雲林縣府決定推動保育。記者蔡維斌／翻攝
前年大旱，濁水溪下游發生斷流，從高空看原本寬大的河流，只剩灘地不見水流，且因乾燥異常，河床區還屢屢發生火災燎原，一燒好幾天。記者蔡維斌／翻攝
前年大旱，濁水溪下游發生斷流，從高空看原本寬大的河流，只剩灘地不見水流，且因乾燥異常，河床區還屢屢發生火災燎原，一燒好幾天。記者蔡維斌／翻攝
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／攝影
2年來，第4河川局全面大量植栽治沙，河山呈現綠意盎然，伏流水更加豐沛。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 招潮蟹 旱象
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