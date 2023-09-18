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苗栗銅鑼遊蕩犬闖雞舍 釀160死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉山區放牧土雞蛋場日前遭8隻遊蕩犬侵入圍攻追咬，一場200隻雞約160隻慘死，場主魏宏昌目睹後極為心痛，損失求償無門，縣長鍾東錦昨回應，將盡快召開公聽會，研議遊蕩犬管理問題。

魏宏昌在銅鑼鄉經營「灣灣與豆仔的小農場」，放牧友善飼養蛋雞，2020年發現石虎侵襲，拯救台灣石虎爺募資計畫團隊協助圍網防治，沒想到防了石虎，9月11日卻差點遭遊蕩犬滅場。

魏宏昌表示，當天上午發現一隻白狗侵入雞場，拉下飼料咬破洞，他驅趕後四處察看，並關好雞舍的門，下午4點多就看到8隻狗在放牧的雞場，咬得死雞遍野、慘不忍睹，他與姪子將8隻凶狗趕進雞舍關起來，通報警方及動物保護防疫所。

動保所人員當晚發現8隻遊蕩犬都沒植入晶片，也未剪耳絕育，可能遭棄養或野外自行繁殖，強調會加強巡查捕捉；鍾東錦得知後回應，縣府對遊蕩犬、貓的管理，想要另外自製一套辦法，正在研擬當中。

苗栗縣務會議先前曾討論遊蕩犬貓餵養問題，農業部最近將卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮列入執行石虎熱區遊蕩犬移置範圍，但禁止餵養遊蕩犬等仍存在歧見，公聽會將蒐集意見研擬自治條例。

石虎 鍾東錦 苗栗縣
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