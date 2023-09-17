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稀客！「半蹼鷸」現蹤義竹

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣義竹電廠生態保留區今年吸引罕見候鳥「半蹼鷸」佇足。圖／高雄市野鳥學會提供
嘉義縣義竹電廠生態保留區今年吸引罕見候鳥「半蹼鷸」佇足。圖／高雄市野鳥學會提供

嘉義縣義竹鄉今年首次監測到國際自然保護聯盟所列為受脅鳥種「半蹼鷸」，在義竹電廠生態保留區的廣闊草澤上，因食物豐沛、底棲生物充足，半蹼鷸佇足覓食長達3個星期，也有青足鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等過境鷸鴴類水鳥。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，半蹼鷸外觀上嘴黑長且直，非繁殖羽體色為灰褐色，繁殖羽時則轉為磚紅色，主要在東亞澳遷徙線上，是台灣稀有大型鷸鴴類過境鳥，也是國際自然保護聯盟公布的瀕危物種紅色名錄「接近受脅物種」。

高雄市野鳥學會指出，半蹼鷸對棲地條件要求相當高，受濕地劣化、消失等因素影響，適合半蹼鷸棲息的環境愈來愈少，今年首次在義竹電廠生態保留區觀察到半蹼鷸，滯留時間長達20天。

高雄野鳥學會表示，現在有許多秋季過境的鷸鴴類水鳥，需要淺水灘地等類似草澤環境，透過營造人工濕地，吸引更多水鳥佇足覓食，像是常見的高蹺鴴以及青足鷸、小青足鷸、赤足鷸、長趾濱鷸、鷹斑鷸、小環頸鴴等過境鳥種也逐漸出現。

野鳥 人工濕地 高雄市
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