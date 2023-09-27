山林成穿山甲的最後庇護所！居民憐惜：牠們也在保護我們

第一次看到穿山甲戴著像便當的發報器，阿公阿嬤全部圍過來關心，不斷發問，裝這個做什麼，牠要戴這個去哪裡……。「我們都不會傷害穿山甲，牠們比我們珍貴，而且牠們也在保護著我們。」居民深信不疑。

台灣曾經是穿山甲的煉獄。

一九五○到一九七○年代，台灣的穿山甲皮革加工聞名全球，巔峰時期，每年有六萬隻穿山甲被剝皮，剩下的肉再賣給山產店。長年失控獵殺，幾乎讓穿山甲從台灣的土地絕跡。直到一九八九年政府頒布野生動物保育法，穿山甲被納入保育類動物，才免除滅種危機。經過漫長的復育，台灣穿山甲的數量逐年穩定，甚至出現微幅成長的趨勢。

孫敬閔在台東鸞山曾記錄到每一百公頃有十二．八隻穿山甲，這應該是全世界最高的野外族群密度了。五十年內，台灣從穿山甲的獵殺王國，翻轉為保育王國，成為全球穿山甲的最後堡壘，這樣的成果確實值得國人驕傲。

「現在很少聽到有人吃山肉山產，或者把鱗片磨成藥粉，但是，捕獸鋏和遊蕩犬隻的問題，還要再努力，這些是台灣穿山甲目前面臨的主要威脅。」台灣穿山甲的族群數量粗估約兩萬隻，仍未及過去的三分之一。孫敬閔深具信心，台灣山林的盔甲武士一定會漸漸繁盛，他也把長年累積的調查與救援經歷，分享至國際。

回想過去多次參與越南的救援行動，孫敬閔認為，穿山甲遭人類殘暴凌虐的真實情況，應該被揭發，被更多觀眾知道。在越南，穿山甲被麻繩袋一球一球的捆著，像一顆籃球，秤斤注兩計價，重量越重，價錢就越好。很多時候，穿山甲在運輸的過程中，因為緊迫而變瘦，盜獵者為了補足消掉的體重，會對穿山甲灌食濃稠的玉米漿，更惡劣的，還會灌水泥到穿山甲的肚子。許多穿山甲尚未抵達走私的目的地，在半途已被折磨至死，排泄出的黃色玉米漿和水泥，流滿一地。

一臉無辜的穿山甲。圖/時報出版提供

活剝去鱗的方式更殘暴、更泯滅人性。盜獵者先用滾燙的沸水，把穿山甲活活燙死，熱水燙過以後，堅硬的鱗片才比較好拔除，整個過程像是血腥的恐怖片，「很痛苦很殘忍卻很真實，」敬閔輕嘆。為了避開盜獵集團的耳目，救援團隊得半夜摸黑，長途跋涉深入荒山，偷偷野放穿山甲。

人類殘殺動物的方式，遠遠超乎我對「身為一個人」的基本認知。我真的不懂，就算是動物，也是一條生命啊！為了取下動物的鱗片、犄角、膽汁，人類可以昧著良知良心，屠戮一條生命。但，話說回來，人類對待自己的同類，歷史上的種族屠殺、種族清洗，有少過嗎？動物殺害同類是為了存活，人類呢？多半是為了貪念私慾。

幸好，總有光明希望輾壓黑暗絕望。例如，在穿山甲棲地的社區，居民的良善，讓動物有更多機會存續。

《擁抱，台灣的精靈》。圖/時報出版提供

高雄馬頭山下的旗山社區，阿伯在菜園澆水的時候，看到奇怪的東西纏在網子上。他靠近一看，原來是穿山甲！入網的穿山甲立刻被救下來，暫時安置在民宅。馬頭山生態豐富，經常有穿山甲出沒，孫敬閔曾至馬頭山為社區講課，也參與幾次救援行動，居民都認識這位屏科大「很厲害」的老師，也知道穿山甲的事，找孫老師就對了，於是立刻致電通報。這隻穿穿很幸運，掛在網上沒有受傷，被犬隻咬斷尾巴的傷口也已癒合。孫敬閔為牠裝上發報器就地野放，希望能持續追蹤這隻出沒在社區的個體。第一次看到穿山甲戴著像便當的發報器，阿公阿嬤全部圍過來關心，不斷發問，裝這個做什麼，牠要戴這個去哪裡……。

這趟跟著敬閔到馬頭山，最讓我感動的是，保育觀念已在社區牢牢紮根。

「我們都不會傷害穿山甲，牠們比我們珍貴，而且牠們也在保護著我們。」居民深信不疑。

(本文摘錄自《擁抱，台灣的精靈》，時報出版，未經同意禁止轉載。)