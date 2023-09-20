愛心臉、大眼睛還愛歪頭...「草鴞」你看過這麼可愛的猛禽嗎？

草鴞已被放在會客室，安置在紙箱，等待「會客」。打開紙箱，一張蘋果臉，好奇地探出來，黑溜溜的大眼睛無辜地與我對視。「砰！」沒有防備，我瞬間被牠的可愛擊中，心跳漏拍，一見鍾情。

草鴞應該是最不像猛禽的「萌」禽了。

所謂「猛禽」，依照字面解釋，意思是「兇猛的鳥類」。台灣記錄過的猛禽一共四十六種。猛禽分兩大類，一類「隼形目」，也就是俗稱的「老鷹」；另一類是「鴞形目」，我們常叫牠「貓頭鷹」。隼形目的猛禽主要在日間活動，又稱為日行性猛禽，而鴞形目多半在夜間出沒，也叫做夜行性猛禽。草鴞，在鳥類分類學上，被歸類為夜行性猛禽。牠是台灣十二種夜行性猛禽當中，唯一在草地棲息繁衍築巢的「地棲型」貓頭鷹。

雖然名為猛禽，草鴞那張可愛無害的蘋果臉，可一點都不猛。紀錄片開拍前，我不知道地球上存在這麼萌的猛禽，就像從卡通走出來的角色。牠的臉，太奇特了，像剖開一半的蘋果，又像一顆心的形狀，緊緊牽繫你的心。

其實，超大比例的心型面盤，是牠的碟型天線，或是小耳朵（五六年級生都有過衛星小耳朵回憶），接收來自各方的聲波。靈活的頸部肌肉，可以輕鬆旋轉二百七十度，形成無死角的全方位視野，一顆頭左轉右轉怎麼轉都不會卡卡，有時候還能轉成像恐怖片那種腦袋上下錯置的驚悚模樣。草鴞眼前端像煙燻妝的黑色塊，能夠降低日照過強產生的眩光，一雙長腿特別適合在草叢快速行走。生存裝備看似齊全，草鴞卻是台灣最稀少的貓頭鷹，數量不超過五百隻。專家學者對於這個極度瀕危的一級保育類動物，研究資料主要來自救傷個體。

每年四五月份，一輛草鴞救援專車，幾乎每日奔馳在台南和屏東之間。目前台灣草鴞中網機率最高的地方，就在屏東空軍基地。機場跑道大片草生地，向來是草鴞喜歡利用的棲地。鳥網救援的案例中也大多來自機場的鳥網。二十多年來，曾翌碩接獲的救傷通報當中，超過九成是誤中鳥網。

由於草鴞是夜間活動，中網時間多在晚上，被發現的時候往往遲至早晨，等於一整晚都掛在鳥網痛苦掙扎，有的還會用力扭動試圖掙脫，導致嚴重拉傷，骨頭和關節全錯了位，無法再飛行。尤其是夏天，溫度跟光線都很強，曝曬兩個小時已經嚴重脫水，很多個體都救不回來。鳥網已成為草鴞生存面臨的主要危機之一，但是為了飛安，起降跑道必須掛鳥網嚴防鳥擊，飛安和保育之間的兩難，目前依舊無解。

飛行中的草鴞。圖/時報出版提供

四五月是草鴞幼鳥離巢的高峰，三兩天就有鳥觸網。剛離巢的幼鳥，環境陌生、經驗不足，很容易誤入鳥網。這段期間，臺南野生動物保育學會的研究員曾翌碩不是在救援，就是在救援的路上。整個救傷流程是這樣的：接獲屏東基地的通報，來電時常是大清早，因為機場開場前得先查場，確認場內的鳥網，有無鳥類掛網；接著從台南出發，把受傷的草鴞接回保育學會的救傷站治療照養。如果傷勢沒有大礙，休息觀察，當日傍晚又載回屏東野放。 《擁抱，台灣的精靈》。圖/時報出版提供

曾翌碩曾經一天內接過三次電話，來回跑了六趟，半夜還在高速公路狂奔。一人一車，來來回回，二十年不曾間斷。

「不累嗎？」我聽了都累。

「累啊！怎麼不累！」語畢，阿碩式的大笑。

我太懂阿碩的心境了。懂得長年極度疲累的交瘁，懂得因著理想理念的堅持，最終自我解嘲、自我釋懷的大笑。

「不累嗎？」亦是我最常被問及的。

「累啊！怎麼不累！」我也是這樣笑著回答。

(本文摘錄自《擁抱，台灣的精靈》，時報出版，未經同意禁止轉載。)