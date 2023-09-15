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烏賊和章魚墨汁怎麼分？水族館貼出「兩幅字」讓人一目瞭然

聯合新聞網／ 綜合報導
章魚和烏賊雖然都會噴墨，但墨汁性質並不相同。圖片來源／ingimage
章魚和烏賊雖然都會噴墨，但墨汁性質並不相同。圖片來源／ingimage

烏賊章魚這兩種海洋生物雖然不同，但一般大眾對他們的印象，共通點都在於「會噴墨汁」。然而兩種生物所噴的墨汁，又有什麼不一樣的地方，恐怕不好簡單解釋清楚。不過近來在日本的一間水族館，就想到一個特別的方式，可以讓參觀者在一瞬間，感受到烏賊及章魚墨汁的不同。

根據日本媒體「withnews8」報導，位於山形縣的「鶴岡市立加茂水族館」，館內有一處說明看板，講解章魚和烏賊墨汁的差異。文中解釋，雖然兩者都以墨汁當作禦敵手段，但烏賊噴出的墨汁是塊狀的，意圖「製造如分身般的形體」混淆敵人，章魚噴出的墨汁則像是煙霧一樣，主要在遮蔽敵人視線。

而在看板底下，則貼了兩張分別使用「烏賊墨水」、「章魚墨水」寫出來的書法作品。明顯看得出來左邊的烏賊墨汁，在紙上比較不容易散開，但章魚墨汁就相當明顯。館方指出，這是在幾年前，有一位擅長書法的飼育員，特別完成的作品。當時他們從死亡的烏賊和章魚身上取下墨袋，並以此做為墨水書寫，讓人一目瞭然兩者的特性。

這樣的說明方式，也獲得網友們的讚賞，紛紛表示「這解說看得真感動，一下子就瞭解了烏賊和章魚墨汁有什麼不同」、「真的很喜歡這個水族館」、「會有魚腥味嗎」、「懂了，烏賊靠分身術，章魚靠煙霧彈」、「烏賊墨汁黏稠度高、風味好，會讓補食者認為『這什麼好好吃喔』讓烏賊能趁隙逃跑。是說人類也會吃烏賊墨汁。」

日本 烏賊 章魚
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